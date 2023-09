Le groupe Dire Straits en deuil: décès du guitariste Jack Sonni

Le musicien de Dire Straits Jack Sonni est décédé jeudi à l’âge de 68 ans, a annoncé le groupe sur les médias sociaux.

Il était aux côtés de l’autre guitariste Mark Knopfler à l’époque de Brothers In Arms. La cause de son décès n’a pas été immédiatement rendue publique.

«Notre bien-aimé Jack a laissé un vide dans notre cœur et notre âme, peut-on lire dans le communiqué. Tu vas tellement nous manquer. Tu es pour toujours avec nous.»

Sonni a déménagé à New York dans les années 1970 et a commencé à travailler comme musicien de session de studio. Il a rencontré les frères David et Mark Knopfler en 1978, un an après la fondation de Dire Straits avec le bassiste John Illsley et le batteur Pick Withers.

Il a finalement rejoint le groupe pour enregistrer leur album Brothers in Arms en 1985, qui est devenu leur disque le plus populaire commercialement et qui comprenait des succès phares comme «Money for Nothing», «Walk of Life» ainsi que sa chanson éponyme.

Sonni a participé à la tournée suivante et était sur scène lors du mythique concert Live Aid, à Wembley, en 1985.

Illsley a également rendu hommage à son ami sur Facebook en écrivant: «Je suis vraiment désolé d’apprendre la triste nouvelle du décès de Jack Sonni, nous avons adoré l’avoir avec nous lors de la tournée Brothers in Arms, de bons souvenirs. RIP Jack.»