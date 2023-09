Le Japon a connu son été le plus chaud en 2023

Le Japon a connu entre juin et août les températures moyennes les plus chaudes jamais recensées dans l'archipel depuis la mise en place de statistiques comparables en 1898, a annoncé vendredi l'agence météorologique du pays.

Pendant cette période, «les températures estivales moyennes au Japon ont été considérablement plus élevées dans le nord, l'est et l'ouest du pays», a précisé l'agence, JMA.

«L'anomalie moyenne de température au Japon, basée sur des observations à 15 emplacements différents, était de +1,76°C, dépassant largement celle de 2010 (+1,08°C), qui était la plus élevée jamais enregistrée» depuis que des statistiques ont commencé à être enregistrées en 1898, a ajouté l'agence dans un communiqué.

Dans de nombreux endroits du pays, non seulement les températures maximales mais aussi les minimales ont atteint des records, comme dans la ville d'Itoigawa (centre), où la température minimale a atteint 31,4°C le 10 août, un plus haut dans le pays, selon la JMA.

«Par rapport aux années où les températures moyennes estivales ont été particulièrement élevées (2010, 2013, 2018 et 2022), le nombre de journées extrêmement chaudes a augmenté de manière significative à partir de la fin juillet, devenant le plus élevé depuis 2010», peut-on encore lire dans le communiqué.

Le Japon avait déjà recensé en juillet ses températures moyennes les plus élevées jamais enregistrées. Plus de 35 700 personnes ont été hospitalisées et 39 sont mortes de coups de chaleur en juillet dans le pays, selon les données de l'Agence nippone de gestion des incendies et des catastrophes.

Records de chaleur dans le monde

Les autorités nippones ont fréquemment émis cet été des avertissements face au risque de coups de chaleur et recommandé à la population, en particulier aux seniors, d'éviter de sortir en journée et d'utiliser la climatisation.

Le Japon a la population la plus âgée au monde après Monaco: 30 % de sa population est âgée de 65 ans et plus. Et sur les cinq dernières années, plus de 80 % des décès dans le pays dus à des coups de chaleur concernaient des personnes âgées.

Des températures record ont été observées dans de nombreux autres pays cet été, et le mois de juillet a été le plus chaud jamais enregistré sur Terre, selon le service européen Copernicus.

La France a par ailleurs connu dans la deuxième quinzaine d'août une vague de chaleur exceptionnelle, avec des dizaines de records de températures battus et plusieurs journées consécutives au-dessus de 40°C, une situation inédite si tard dans l'été, attribuée au réchauffement climatique.

Milan, dans le nord de l'Italie, a de son côté enregistré la semaine dernière sa journée la plus chaude en 260 ans, avec une température moyenne de 33°C.

Les émissions de gaz à effet de serre favorisent des vagues de chaleur de plus en plus longues et intenses, particulièrement en Europe, qui selon l'Organisation météorologique mondiale est le continent se réchauffant le plus vite.