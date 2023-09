Les employés des cégeps manifestent: «il va falloir commencer à hausser le ton»

Les employés du collégial ont manifesté vendredi matin devant les bureaux de la Fédération des cégeps à Montréal.

Ceux-ci se qualifient de grands oubliés des négociations avec le secteur public en éducation.

Rappelons que les conventions collectives sont échues depuis mars dernier.

«Il va falloir malheureusement commencer à hausser le ton pour briser le mur du silence», clament-ils.

«En ce moment, si on laisse les choses aller, on va avoir des problèmes importants pour offrir des services aux étudiants et étudiantes», ajoutent-t-ils.

La pénurie de main-d’œuvre touche autant le personnel de soutien que les professionnels, une problématique maintenant généralisée.

Il n’est pas exclu que ce type de mobilisation se multiplie dans les prochaines semaines.