«Les syndicats n’en veulent pas d’ordre professionnel», rappelle Drainville

Le dépôt du rapport sur les inconduites sexuelles en milieu scolaire relance le débat relativement à la création d’un ordre professionnel des enseignants et enseignantes.

Questionné sur les «lacunes» mises en lumière dans le rapport, le ministre de l’Éducation Bernard Drainville a de nouveau écarté la mesure, déjà mise en place en Ontario.

TVA Nouvelles

«Les syndicats n’en veulent pas d’ordre professionnel», a-t-il soulevé à Emmanuelle Latraverse au «Bilan».

Ce dernier souhaite concentrer ses énergies sur les recommandations émises dans le rapport, ainsi qu’une disposition de la Loi sur l’instruction publique.

«Il est question d’une disposition de la loi, qui n’est pas très connue, c’est l’article 26 de la Loi sur l’instruction publique, qui me permet au terme d’une enquête de suspendre et même de révoquer le brevet d’enseignement», souligne le ministre.

Ce pouvoir, dans les mains de Bernard Drainville, empêcherait ainsi un enseignant faisant l’objet de plaintes pour attouchements sexuels de se trouver d’autre boulot dans une nouvelle école.

TVA Nouvelles

«Si j’avais suspendu son brevet, il n’aurait pas pu se présenter dans une école, on n’aurait pas pu l’embaucher», donne-t-il en exemple.

Le ministre de l’Éducation faisait allusion au cas d’un professeur qui s’était trouvé un nouvel emploi à Montréal après avoir été congédié de son établissement scolaire pour inconduites sexuelles envers des jeunes, à Québec.

Il ajoute que certaines recommandations présentes dans le rapport seront mises en place «d’ici Noël».

«L’espoir que j’ai, c’est qu’avec la collaboration des oppositions, on va être capable d’adopter le projet de loi 23. Et encore une fois, on évalue très sérieusement l’idée d’introduire des amendements [...] c’est une voie très envisageable, je crois que ça serait une belle avancée.»

