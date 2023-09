Les tondeuses à essence polluent autant que les autos

Une tondeuse à essence dégage durant une heure autant de polluants qu’une voiture en émet en parcourant 480 km, selon une réputée agence de protection de l’air de la Californie qui veut bannir ces petits équipements qui génèrent maintenant autant de pollution que les automobiles.

• À lire aussi: Le Canada devrait imiter la Californie

Pire encore, utiliser un souffleur à feuilles durant une heure dégage autant de pollution que de rouler en voiture sur 1750 km. Des données qui proviennent de la très sérieuse California Air Resources Board (CARB).

«C’est très choquant. La majorité des gens ne connaissent pas l’impact de ces petits moteurs et ignorent que c’est un si grand problème», lance Tom Green, analyste des politiques de solutions climatiques à la Fondation David Suzuki.

«Même dans l’industrie automobile, l’immense majorité des gens ignore cette réalité», renchérit Daniel Breton, PDG de Mobilité électrique Canada.

Du jamais-vu

L’impact des petits moteurs (moins de 19 kW ou 25,5 CV) sur des équipements qui ne vont pas sur la route n’est plus négligeable dans le bilan global de la pollution en Californie.

En 2021, la CARB estimait que les 15,4 millions de petits moteurs dans l’État produisaient autant d’émissions que les 14 millions de véhicules pour passagers qui y sont immatriculés. Et si rien n’était fait, les petits moteurs émettraient presque le double des émissions automobiles – en régression – en 2031.

Photo fournie par Tom Green

Si les souffleuses à feuilles sont si polluantes, c’est qu’elles soulèvent dans l’air beaucoup de particules et que généralement elles fonctionnent avec un moteur deux-temps.

«Elles brûlent un mélange contenant de l’essence et de l’huile, parfois dans une proportion de 50 pour 1. Donc, on brûle un litre d’huile par 50 litres d’essence. Cette huile ne brûle pas très bien et produit beaucoup de fumée», détaille Tom Green.

Vieille technologie

«Et il n’y a pas de place pour mettre tous les contrôles antipollution qu’on peut mettre sur les voitures. On a mis beaucoup d’efforts pour améliorer les émissions des voitures, beaucoup moins pour les petits moteurs», ajoute-t-il.

Les moteurs à quatre-temps (qui brûlent de l’essence et non un mélange huile/essence) ont amélioré le bilan des petits engins à moteur, mais encore là, des contraintes d’espace, de poids et de coût les privent de systèmes antipollution, souligne M. Green, mais il y a plus.

«Dans les recherches, on remarque que beaucoup de moteurs sont mal entretenus. Neufs, ils respectent les normes actuelles. Mais après quelques années – et surtout pour les utilisateurs résidentiels –, on constate qu’ils émettent beaucoup plus de fumée.»

Très nocif

De quoi sont composées ces émanations? «Ce qui a des effets sur la santé, c’est le monoxyde de carbone (CO), des composés organiques volatils et surtout les oxydes d’azote (NOx)», explique Tom Green.

«Les gens ne sont pas conscients des dommages que cela cause sur la santé. Ils se disent que ce n’est pas si grave, ils font cela seulement durant une heure. Mais c’est pire que de passer cinq heures près d’une voiture», insiste-t-il.

Michael Brauer, professeur à la Faculté de médecine de l’Université de la Colombie-Britannique et spécialiste de la pollution de l’air, dresse un tableau sombre des effets de ces émissions.

«Ces petits moteurs produisent des particules qui constituent un facteur de risque pour la plupart des principales causes de décès au Canada; maladies pulmonaires, cardiopathie ischémique (principalement les crises cardiaques), accident vasculaire cérébral, cancer du poumon, diabète de type 2 et démence. L’exposition aux particules entraîne également un poids de naissance plus faible et un risque plus élevé d’accouchement prématuré. Ils contribuent également à la formation d’ozone qui est liée à la mort par BPCO [bronchopneumopathie chronique obstructive] et au déclenchement de crises d’asthme», affirme-t-il.

Pollution et réchauffement

Daniel Breton précise qu’il faut bien faire la distinction entre la pollution atmosphérique et les gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique.

«Les émissions de CO 2 , donc les gaz à effet de serre, sont directement proportionnelles à la consommation de carburant. Elles ne sont pas filtrables par les systèmes antipollution. Les systèmes antipollution, eux, sont de plus en plus restrictifs pour avoir de moins en moins d’émissions polluantes qui contribuent au cancer, aux maladies cardiovasculaires et pulmonaires. Cependant, ils augmentent un peu la consommation d’essence, donc les gaz à effet de serre. Lesquels faut-il éliminer? La réponse, c’est les deux», lance M. Breton.

Photo d'archives, Agence QMI

Et la prochaine saison sera propice à un pic de pollution par ces équipements.

«Dans un contexte urbain, il n’y a pas d’espace pour diluer cette pollution. Les fins de semaine d’automne dans un quartier, il peut y avoir beaucoup de gens qui utilisent une tondeuse, une souffleuse à feuilles, un taille-bordure. Tout ça impacte la pollution dans le quartier», avance Tom Green.

Plan de rechange

«Heureusement, la solution est là, c’est d’électrifier», martèle M. Green.

Convenant que la technologie ne permet pas actuellement à un bûcheron en pleine forêt de remplacer sa scie à chaîne à essence, «dans un contexte urbain, on peut électrifier beaucoup de choses. Les scies à batterie sont maintenant pas mal», plaide M. Green.

Toujours est-il que c’est la voie choisie par la Californie.

Dès 2024, elle interdira la vente de la plupart des équipements à petits moteurs à essence non destinés à un usage routier. Les génératrices portatives devront respecter de nouvelles règles plus restrictives avant de passer au zéro émission en 2028.