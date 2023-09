Prof non binaire: «L’histoire m’inquiète beaucoup pour les jeunes et les adultes qui sont en questionnement»

La situation concernant l’enseignante de Richelieu qui souhaite se faire appeler «mx» plutôt que «monsieur» ou «madame» révèle un plus gros problème sociétal, selon Élyse Bourbeau, enseignante trans au secondaire.

«L’histoire qui s’est passée hier m’inquiète beaucoup pour les jeunes et les adultes qui sont en questionnement», lâche l’enseignante. «Ça pourrait les dissuader de s’affirmer, de parler de ce qu’ils vivent et de faire ce qu’il faut dans leur vie pour être heureux.»

Au Québec, contrairement aux États-Unis, les personnes trans ou non binaires ont fait des gains légaux au cours des dernières années, mais Mme Bourbeau estime que c’est plutôt au niveau social qu’il reste du chemin à faire.

«Socialement, on n’est peut-être pas rendus au même niveau que ce qui est légalement présent», dit-elle. «La grande majorité de la population québécoise nous appuie, elle comprend notre vécu, mais il y a des gens très vocaux sur les réseaux sociaux qui prennent beaucoup de place et on doit faire attention à l’effet domino que cela peut créer.»

Selon une pluralité d’organisations, les initiatives législatives visant à contraindre certains droits des personnes LGBTQ+ aux États-Unis se sont multipliées dans les dernières années.

Le média américain CNN recensait en avril au moins 417 projets de loi anti-LGBTQ+ dans les parlements des États américains entre janvier et le début du mois d’avril, soit plus du double que l’année 2022 au complet.

L’importance d’un encadrement politique

L’enseignante explique qu’il est primordial pour la communauté LGBTQ+ d’avoir un soutien des gouvernements fédéraux et provinciaux pour faire avancer leurs droits.

«C’est important qu’on ait des gouvernements qui font des lois à l’avance de la population», explique-t-elle. «Ça nous aide à nous affirmer, à parler aux gens et à faire évoluer les mentalités.»

Elle explique qu’une réaction comme celle du chef du PQ, Paul St-Pierre Plamondon, qui a dit que «personne [ne le contraindrait] à appeler quelqu’un d’autre "mx"», peut faire reculer la débat.

«Il y a beaucoup de personnes qui ont de la difficulté au niveau linguistique», estime-t-elle. «Il y a beaucoup de gens qui ont de la misère à accepter que de nouveaux mots soient créés.»