Météo au Québec: vers une rare canicule en septembre la semaine prochaine

Le Québec risque de vivre une rare canicule de fin d’été dès la semaine prochaine, pour faire suite au temps chaud et ensoleillé qui devrait se réinstaller pour la fin de semaine partout dans la province.

Environnement Canada anticipe en effet des températures au-dessus de 30 degrés durant la première moitié de la semaine prochaine dans le sud du Québec, un fait rarissime pour un début septembre.

En attendant, il fera beau et chaud dans les secteurs du sud et du centre de la province où les températures seront à la hausse, mais sans pour autant atteindre le seuil des 30 degrés, selon l’organisme fédéral.

Si l’on excepte quelques nuages passagers sans précipitations pour la journée de samedi, aucun nuage ne viendra perturber le ciel azuré tout au long de ce long week-end de la fête du Travail qui sera marqué par du beau temps estival.

Pour samedi, le mercure sera donc à la hausse dans le sud de la province, avec des températures maximales de 26 degrés et un humidex de 30 à Montréal, ainsi que 24 degrés ailleurs dans le centre de la province où le temps sera confortable.

Le mercure prendra encore l’ascenseur dimanche pour atteindre des maximales de 29 degrés à Montréal et en Outaouais, et de 27 à Québec, en Estrie et dans les secteurs de l’est du Québec, avant de grimper encore en début de semaine prochaine, selon les prévisions de l’agence fédérale.