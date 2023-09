Moins manger pour payer moins: une future option pour les restaurants?

L’industrie de la restauration souffre eux-aussi de la situation économique actuelle, à un tel point qu’ils doivent trouver des solutions pour survivre à la crise. Réduire les portions offertes dans les restaurants pour baisser les prix des repas sur le menu est une solution envisagée par les commerces avec l’inflation. Est-ce réellement la meilleure solution?

«Les prix qui augmentent à l’épicerie, on les vit tous. Les restaurateurs le vivent aussi avec leurs fournisseurs. Ce n’est pas si facile que ça», commente la présidente de l’Association Restauration Québec, Dominique Tremblay.

Deux options s’offrent aux restaurateurs : diminuer la qualité des aliments pour des produits moins chers ou diminuer la quantité?

Cependant, Mme Tremblay rappelle qu’il faut «trouver un juste milieu» pour satisfaire tout type de clients.

«Il faut penser à la perception de la clientèle, si on réduit beaucoup les portions et que c’est très visible, le client risque de mal réagir. Il faut diminuer un peu», ajoute la présidente.

Mme Tremblay précise que les clients sont «très sensibles» à la hausse de prix. «Il y a une sensibilité par rapport au prix et on comprend ça. Il faut juste trouver la meilleure option. Avec la réduction des portions, il faut y aller tranquillement», indique-t-elle.

D’autres solutions possibles pour les restaurants

Alors que la société cherche constamment à mieux s’alimenter, les demandes sont en hausse pour les options végétariennes. Une option envisageable, alors que les légumineuses sont moins coûteuses que la viande animale.

Dominique Tremblay rappelle que les restaurateurs devraient faire leur menu en fonction des viandes moins chères. «Si le porc est moins cher que le bœuf, ils peuvent offrir plus d’options avec le porc», ajoute-t-elle.

Une baisse d’affluence de 15% dans les restaurants

Avec l’inflation, les habitudes des consommateurs ont largement changé. «Ils fréquentent moins les restaurants. On a moins de sous avec l’inflation, l’hypothèque coûte plus cher, l’essence aussi, alors on coupe dans les loisirs. On vit les contrecoups de l’économie», mentionne Dominique Tremblay.

Éviter le gaspillage alimentaire

Réduire les portions pourrait éviter le gaspillage alimentaire, ce qui fait économiser les restaurants. «Maintenant, les restaurateurs ne vous donnent plus automatiquement certaines choses qui arrivaient auparavant comme un automatisme», note le spécialiste de l’industrie agroalimentaire à l’Université Dalhousie, Sylvain Charlebois.