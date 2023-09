Mois d'août pluvieux: des records battus en Gaspésie

Des records de précipitations ont été enregistrés dans certains secteurs de l'Est-du-Québec avec le mois d'août pluvieux qu'on a connu.

Gaspé a reçu 302 millimètres de pluie en août, alors que la normale est de 94 millimètres. Un record de 1990 a été fracassé alors qu'il était tombé 207 millimètres de pluie en 31 jours.

Pour les journées du 8 et du 9 août, il est tombé plus de 150 millimètres de pluie sur la pointe gaspésienne. Cet épisode de fortes pluies avait d'ailleurs causé des dommages à Gaspé en raison de débordements de rivières et de ruisseaux. Certaines infrastructures avaient aussi été endommagées.

TVA NOUVELLES

À New-Carlisle, 127 millimètres de pluie étaient tombés en quelques heures ces jours-là. La municipalité avait dû déclarer l’état d’urgence.

Sur la Côte-Nord, 209 mm de pluie sont tombés à Sept-Îles au mois d'août, alors que la normale est 94 millimètres, ce qui représente le plus du double de la moyenne mensuelle. Aucun record n'a été battu dans le secteur.

À Mont-Joli, Environnement Canada a enregistré 116 millimètres de pluie en août alors que la normale est de 90 millimètres.