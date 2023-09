Plus de 422 000 $ volés aux travailleurs: un ex-président syndical écope de 15 mois de prison

L'ex-président du Syndicat de la sécurité privée au Québec a écopé de 15 mois de prison à purger dans la collectivité après avoir volé plus de 422 000 $ de l'argent des travailleurs, qu'il a utilisé pour acheter des condos et une voiture de luxe.

La sentence est tombée vendredi après-midi au Palais de justice de Trois-Rivières, où Patrick Pellerin avait enregistré un plaidoyer de culpabilité pour des accusations de vol peu auparavant.

En plus de recevoir sa sentence, l'ex-président de la section locale 8922 des Métallos a aussi réglé ses litiges au civil avec le syndicat, si bien qu'il leur a déjà versé 440 000 $. À cela s’ajoutent plusieurs ordonnances, dont celle de ne plus pouvoir exercer une fonction en position d’autorité impliquant des fonds ou des produits financiers.

Rappelons qu’avant son congédiement en 2021, Pellerin dirigeait l’association regroupant plus de 16 000 membres aux salaires modestes, dont des agents de sécurité et des signaleurs. Or, il reconnaît aujourd’hui avoir abusé de sa position d’autorité afin de se remplir les poches.

Pellerin avait élaboré un schéma de fraude sophistiqué pour réussir son coup, qui a fonctionné pendant près de deux ans. Il avait entre autres utilisé sa fonction de président syndical pour donner deux faux contrats à une entreprise appartenant à la conjointe de son fils.

Le fruit de ces contrats aboutissait toutefois dans deux de ses comptes à la Banque Royale, selon des informations rapportées par le Journal l’an dernier. Pas moins de 80 transactions frauduleuses avaient été répertoriées.

Après s’en être mis plein les poches, Pellerin s’était payé deux condos de luxe à Stoneham et Trois-Rivières, en plus d’une berline de luxe Acura TLX 2021 qu’il s’est payé grâce aux sommes détournées.

Facteur aggravant

C’est à la suite d’une suggestion commune de la Couronne et de la défense que le juge a tranché. En plus de devoir purger une peine, l’ex-président syndical a écopé d’une probation de 12 mois.

Le procureur Me Julien Beauchamp se dit très satisfait du dénouement de l’affaire, qui n’a pas traîné. En effet, l’avocat souligne la rapidité des procédures dans le dossier, qui s’est réglé en seulement 47 jours.

« Depuis l’arrêt Jordan, on doit respecter des délais judiciaires. Dans ce dossier, notre plafond était de 915 jours. C’est rare de voir une affaire se clore aussi rapidement », a-t-il expliqué.

Même s’il a abusé de sa position d’autorité, ce qui constitue un facteur aggravant, Pellerin a eu droit à la clémence du juge, surtout parce qu’il a remboursé la somme volée.

« En plus des 440 000 $ déjà remboursés, on a saisi près de 9600$ qui seront remis à la victime, soit le syndicat. Ça a beaucoup joué dans la détermination de la peine », a précisé Me Beauchamp.