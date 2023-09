Rapport sur les inconduites sexuelles en milieu scolaire: «Extrêmement préoccupé», le ministre Drainville promet d’agir rapidement

«Extrêmement préoccupé» par les «lacunes importantes» mises en lumière par le rapport sur les inconduites sexuelles en milieu scolaire, le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, estime qu’il y a «urgence d’agir» et promet des changements concrets au cours des prochains mois.

«La gravité des constats du rapport démontre l'urgence d'agir le plus rapidement possible», a affirmé en point de presse le ministre, qui dit avoir été «surpris par l’ampleur des lacunes».

Le ministère de l’Éducation a rendu public vendredi matin un rapport qui porte un jugement sévère sur la gestion des inconduites sexuelles dans les écoles québécoises et présente une série de recommandations pour mieux protéger les élèves.

Ce rapport, rédigé à la suite d’une enquête déclenchée par le ministre en mars, s’appuie sur l’analyse de 18 cas retenus, dans 12 organisations scolaires.

Il permet de conclure que des écoles sont mal outillées pour prévenir les inconduites sexuelles et que les mailles de leur filet de sécurité doivent être resserrées.

D’une école à l’autre

À la lumière de ces constats, le ministre Drainville veut d’abord faciliter le partage d’informations sur des employés d’un centre de services à l’autre, un changement «essentiel» pour mettre fin à un «grave problème» qui limite la capacité des centres de services à agir, dit-il.

« C'est un non-sens qu'un enseignant, et plus largement un employé de centre de services, puisse commettre des gestes à caractère sexuel ou des gestes violents et se déplacer d'un centre de services à un autre sans conséquence», a déclaré le ministre.

Les clauses de retrait de certaines informations, qui disparaissent du dossier disciplinaire des employés après un certain temps, sont aussi dans la mire du ministre.

«On permet donc à des personnes d'évoluer dans notre système scolaire en commettant des gestes graves, sans possibilité d'en garder une trace à long terme. C'est inacceptable», a-t-il affirmé, avant d’inviter les syndicats à collaborer à ce chapitre.

«Je leur tends la main», a-t-il lancé.

Comme le recommande le rapport, M. Drainville veut aussi mettre en place des mesures plus strictes entourant la vérification des antécédents judiciaires et améliorer le système de gestion des plaintes de même que l’accompagnement des victimes.

Certains changements pourraient passer par des amendements déposés au projet de loi 23, dont l’étude détaillée commencera au cours des prochaines semaines, a indiqué le ministre.

Des mesures seront mises en branle au cours des prochains mois, ajoute M. Drainville, qui assure que les élèves seront mieux protégés à partir de la prochaine rentrée scolaire.

Le ministre a par ailleurs de nouveau refusé de s’engager à adopter une loi-cadre pour prévenir les violences sexuelles en milieu scolaire, comme le réclament les partis d’opposition à l’Assemblée nationale.