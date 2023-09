Trop jeune pour travailler: une mère déclenche un débat en refusant l’emploi à son ado

Les propos d’une Australienne, qui aurait refusé que son adolescent de 15 ans se cherche un emploi afin qu’il puisse profiter de sa jeunesse, sont loin de faire l’unanimité sur internet.

«J’ai un adolescent de 15 ans qui est à l’âge où tout le monde commence à avoir un emploi, et je lui ai dit “Je ne veux pas que tu aies un travail” [...] Tu vas faire ça toute ta [...] vie, pourquoi commencer maintenant?», a récemment martelé l’Australienne Esther Boyd dans une vidéo TikTok visionnée plus de 2,2 millions de fois et rapportée par le Toronto Star jeudi.

Dans la vidéo, la mère de famille a insisté sur le fait qu’elle trouve «complètement fou» que de jeunes adolescents soient poussés vers le marché du travail pour rapidement gagner de l’expérience qui leur permettra d’obtenir de meilleurs emplois plus tard.

«Si tu veux obtenir de l’expérience, va te trouver quelque chose que tu veux vraiment faire, qui ne sera probablement pas payé parce qu’ils ne veulent pas engager un adolescent, mais où quelqu’un va peut-être te laisser le suivre pour apprendre. Je peux financer ton existence», a-t-elle poursuivi.

Les propos controversés ont déclenché un débat dans les commentaires, où certains l’ont remerciée de veiller au bien-être de son fils, témoignant d’épuisement professionnel de leur côté, tandis que d’autres ont plutôt imploré la mère de laisser son fils travailler, estimant qu’il s’agit d’une bonne façon de développer son indépendance et sa confiance dans un milieu professionnel.

Selon une étude à long terme sur le développement des jeunes, réalisée à l’Université du Minnesota en 2011, il y aurait à la fois des «effets positifs et négatifs» à commencer à travailler tôt, a rapporté le média anglophone.

«L’expérience de travail peut favoriser le développement sain de certains jeunes, surtout lorsqu’elle est d’intensité modérée et de durée constante – [si] l’emploi n’interfère pas avec d’autres éléments importants de la vie d’un adolescent, et favoriser plutôt un équilibre», aurait tranché l’étude selon le Toronto Star.