Supermarché T&T visé pour manquements aux règles d'étiquetage en français

La nouvelle enseigne de Loblaws au Québec, la chaîne de supermarchés asiatiques T&T, se trouve dans le viseur de l’Office québécois de la langue française (OQLF) pour non-respect des règles d'étiquetage en français.

Fondée à Vancouver il y a trente ans, la chaîne de distribution alimentaire a fait son entrée au Québec en décembre en ouvrant à Montréal son plus grand magasin au pays. Or, alors que le magasin a le vent dans les voiles et qu’il prévoit l’ouverture de sa prochaine succursale à Brossard, d’aucuns s’inquiètent déjà du sort qu’elle réserve au français.

Photo Martin Jolicoeur

«J’y suis allé par curiosité et je suis resté bouche bée. Aucun respect de la loi. D’énormes quantités de produits en chinois seulement. Au point où c’est souvent impossible de connaître la composition de ce qui nous est offert», déplore un résident de Montréal qui a décidé de nous appeler.

Indécent et irrespectueux

«On se croirait dans un autre pays, poursuit-il. C’est indécent, voire irrespectueux. Et encore plus lorsqu’on comprend que T&T est propriété d’un géant d’ici comme Provigo-Loblaws. Ces gens-là ne peuvent pas ne pas savoir. Ils ont des avocats. Ils connaissent nos lois. Je suis surpris que personne n’ait encore sonné l’alarme.»

Photo Martin Jolicoeur

Le Journal s’est rendu mardi au magasin de l’arrondissement Saint-Laurent. Ce dernier est voisin du siège de l’empire de la famille Weston (Provigo-Loblaws) à Montréal, non loin des autoroutes Décarie et Métropolitaine.

Pendant plus d’une heure, nous avons arpenté l’immense surface commerciale vouée presque exclusivement aux aliments, aux articles de cuisine, aux produits cosmétiques et autres objets, produits, livres ou jeux d’origine asiatique.

Photo Martin Jolicoeur

Si le français est présent dans le magasin, nous avons constaté qu’il en est effectivement tout autre sur quantités de produits, emballés ou étiquetés dans une autre langue (chinois, japonais, vietnamien, coréen, etc.) que le français.

L’OQLF analyse

Interpellé, l’OQLF confirme bien connaître T&T pour avoir déjà reçu plusieurs plaintes de citoyens visant la conformité de produits offerts en magasin. Combien de plaintes? Sur ce, l’Office refuse de préciser.

Toutefois, leur nombre serait suffisant pour que l’organisme responsable de l’application de la Charte de la langue française décide d’ouvrir un dossier et d’analyser la situation de plus près.

Sans présumer des conclusions des enquêtes en cours, sa porte-parole, Chantal Bouchard, explique qu’au Québec les entreprises «doivent s’assurer que les inscriptions qui se trouvent sur le produit, sur son contenant ou sur son emballage ainsi que sur un document ou un objet qui l’accompagne sont en français».

Photo Martin Jolicoeur

Le Journal a pu constater, lors de son passage, qu’en plusieurs occasions, les produits dont l’emballage est dominé par une autre langue que le français s’étaient vu apposer un autocollant, au dos le plus souvent, énumérant la liste des ingrédients, les allergènes et les valeurs nutritives en langue française. Est-ce suffisant?

La charte et le respect

Jean-Paul Perreault, président d’Impératif français, ne le croit pas. «Il est inacceptable de mettre en marché au Québec un produit qui ne soit pas étiqueté en français, au moins dans une taille équivalente à une autre langue. C’est un minimum. Non seulement la Charte l’exige, mais il en va également des règles de respect les plus élémentaires.»

Photo d'archives, Agence QMI

Prudente, dans l'attente du résultat de ses vérifications, l’OQLF répond à la même question ainsi: «Les inscriptions peuvent être à la fois en français et dans une autre langue, à la condition qu’aucune inscription dans une autre langue ne l’emporte sur celle qui est rédigée en français ou soit accessible dans des conditions plus favorables.»

Aucun membre de la direction de Loblaws ou de Supermarchés T&T joint par Le Journal n’a souhaité nous accorder une entrevue, se contentant de l’envoi par courriel d’une déclaration du directeur du magasin montréalais, Alexandre Chang.

«Nous croyons, dit-il, en l’importance de promouvoir et de sauvegarder le français, tout comme nous croyons en l’importance de préserver notre propre culture asiatique ici et ailleurs au Canada. Tout n’est peut-être pas encore parfait, mais nous continuerons à travailler de concert avec nos fournisseurs afin de remédier à la situation et d’offrir à l’ensemble de la clientèle la meilleure expérience de magasinage possible.»

Nombre de plaintes reçues par l'Office*:

2022-2023: 6 884

2021-2022: 6 292

2020-2021: 4 326

Condamnations par la Cour du Québec en 2023**:

-Fabrictions Fermos

-Kernels Popcorn

-Second Cup

-MDR Aéro

-Epicerie Kim Phat

-Ganadara

*1er avril au 31 mars

**En date du 20 juillet 2023.

Source: Office québécois de la langue francçaise