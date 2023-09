Un premier extrait du nouvel album des Rolling Stones

Les Rolling Stones ont publié un premier extrait de leur nouvel album à venir, probablement intitulé «Hackney Diamonds», vendredi en après-midi.

L’extrait, qui est très court, est disponible sur une page créée par le groupe. Il a aussi été déposé sur YouTube par une poignée d'utilisateurs du site.

Selon ce qu'il est possible d’entendre, la pièce, intitulée «Don’t Get Angry With Me», démarre sur un riff rappelant d’anciennes pièces du groupe telles que «It Must Be Hell» ou «Soul Survivor».

Le chanteur, Mick Jagger, y est entendu un brin et ne semble n’avoir rien perdu de son aplomb malgré ses 80 ans.

Le groupe se prépare à sortir son premier album de nouveau matériel depuis 2005. Entre-temps, les Stones avaient cependant fait paraître un disque de reprises de standards blues, «Blue & Lonesome», en 2016, et avaient aussi enregistré deux nouvelles pièces, dont «Doom And Gloom», sur une compilation en 2012. En 2020, le groupe a également surpris tout le monde en publiant, au début de la pandémie de COVID-19, la nouvelle pièce «Living In A Ghost Town», qui avait probablement été écrite, au départ, en vue de cet album à venir.

Ils ont aussi multiplié les tournées durant cette période.

Le groupe donnera plus de détails sur ce nouveau disque mercredi prochain et en profitera peut-être pour dévoiler un premier simple en entier. La rumeur veut qu’«Hackney Diamonds», 24e album studio du groupe au total, sorte en octobre.

Évoquant «une nouvelle ère» pour le légendaire groupe, une campagne de publicité est déjà en marche depuis quelques jours sur les médias sociaux. Le tout a démarré le mois dernier, lorsqu’une mystérieuse annonce contenant le terme «Hackney Diamonds», présenté comme une fausse entreprise de réparation de verre, plusieurs titres de classiques du groupe en plus d’une variété d’autres indices est apparue dans un modeste journal en Angleterre.

Je l'ai écrit à maintes reprises, les #RollingStones sont les maîtres du marketing.

Une simple annonce dans un journal local londonien a créé tout un émoi chez les fans des Stones.



Il est question d'une nouvelle boutique, #HackneyDiamonds.



Est.1962 pic.twitter.com/X1KsH80J8p — MarieFranceRemillard (@MFRemillard) August 22, 2023

Lights, music, and iconic moments came together in a symphony of rock 'n' roll history as the Rolling Stones' legendary projections illuminated downtown Toronto's skyline! @Havas @HavasMediaGroup @RollingStones pic.twitter.com/AxuE0WkmEk — Grassroots Advertising Inc. (@GrassrootsAdInc) August 31, 2023

Il est connu depuis plusieurs mois que le groupe en était à compléter un album entamé il y a déjà quelques années. Il s’agira du premier album sorti sans le batteur Charlie Watts, décédé en août 2021. Il est cependant fort probable que Watts soit entendu sur quelques-unes des chansons du disque.

Il est aussi confirmé que l’ex-Beatle Paul McCartney a contribué à ce nouvel album.