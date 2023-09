Un sexagénaire aux problèmes de santé porté disparu à Laval

La police de Laval demande l’aide du public pour retrouver un sexagénaire qui a disparu depuis jeudi matin.

Michael Joslin, 60 ans, a quitté son domicile jeudi matin et n’a pas été revu depuis. «Son état de santé est précaire et ses proches s’inquiètent pour lui, car il doit prendre une médication qu’il n’a pas en sa possession. Il pourrait se trouver sur les territoires de Laval et de Montréal», a précisé le Service de police de Laval.

Le sexagénaire mesure 1m85 (6 pi 1 po) et pèse 88,6 kg (195 lb). Il a les cheveux gris et les yeux bleus. L’homme de race blanche qui s’exprime en français possède un tatouage de l’icône du «rythme cardiaque» sur son thorax.

Au moment de sa disparition, M. Joslin portait un pantalon noir, un manteau bleu et une casquette noire avec l’inscription «Challenge 255».

Les personnes ayant de l’information permettant de retrouver Michael Joslin pour communiquer avec le 911 ou la Ligne Info-Police au (450)662-INFO (4636).