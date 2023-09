Un spectacle de drag suscite de l’engouement sur la Haute-Côte-Nord

C'est vendredi soir que le village de Sacré-Cœur, sur la Haute-Côte-Nord, accueille le spectacle de drag qui avait d’abord suscité la controverse plus tôt cet été.

La salle de spectacles aménagée dans l'aréna de Sacré-Cœur devrait être bondée vendredi soir. Plus de 150 billets ont été vendus pour la prestation mettant en vedette des drag-queens.

Rappelons que la drag-queen Blue Berrymore devait d'abord se produire dans l'église du village, ce qui avait suscité tout un tollé. L'organisation avait finalement opté pour l'aréna du village.

L'une des organisatrices est-elle surprise de cet engouement malgré tous les mauvais commentaires?

«Oui et non parce qu'il se passe pas beaucoup de choses en Haute-Côte-Nord. On n’avait pas ça ici des spectacles de musique et des choses qui sortent de l'ordinaire comme des drag-queens», dit Nancy Lamontagne, la vice-présidente du Festival du Fjord.

Le Festival du Fjord, qui va se conclure samedi, souhaitait à tout prix faire place à la diversité. L'idée aura certainement suscité le débat dans le village.

Les organisateurs espèrent que le public découvrira cet art encore méconnu dans la région.