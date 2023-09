«Chanteurs masqués»: des costumes de plus en plus spectaculaires

L’équipe des costumes de Chanteurs masqués s’est à nouveau dépassée pour la troisième saison de la populaire émission dominicale, qui s’installe dans la grille de TVA à compter du 17 septembre prochain.

L’atelier de confection a été une vraie fourmilière pendant quatre mois, chacun des 15 costumes ayant nécessité en moyenne 500 heures de travail de la part de près d’une trentaine de passionnés, notamment des couturières, des experts en structures, en mécanismes, en sculpture, en moulage, en finition et en patine.

PHOTO FOURNIE PAR TVA

Cette année, il aura même fallu consacrer plus de 800 heures pour concocter l’un des personnages que l’on découvrira sous peu.

«On a réussi à relever la barre. La première saison, on ne partait de rien. On aimerait avoir une recette, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Pour chaque costume, c’est du cas par cas», a dit à l’Agence QMI le grand manitou des costumes, Patrick Martel.

«Chaque fois, il y a de nouvelles choses à découvrir, même si on s’appuie quand même sur les saisons précédentes. On a appris notamment des techniques pour la vision et pour le poids de la tête. Pour les idées, il y en a pour les 20 prochaines années!» a-t-il ajouté avec un large sourire.

JOËL LEMAY/AGENCE QMI

On a bien sûr besoin de nouveaux matériaux, comme ce fut le cas pour L’astronaute pour cette troisième saison. «Pour L’astronaute, nous avons dû faire beaucoup de recherche pour trouver comment réaliser, pour la visière du casque, un effet miroir attrayant, mais qui cache le visage de la personne à l’intérieur, tout en permettant à cette dernière de voir à travers. Plus difficile que ça en a l’air!» a-t-il témoigné, ajoutant que son équipe fait de plus en plus appel au flocking, une technique utilisée pour le Lion, laquelle consiste à «coller des petits poils à une surface en les propulsant sur la zone encollée et en les dirigeant avec une charge électrique pour que les poils aient l’air implantés dans la bonne direction».

Patrick Martel est dans le secret des Dieux en ce qui concerne l’identité des participants. Il est engagé dès le départ avec le producteur au contenu Martin Proulx. En plus de rencontrer les personnalités et de faire du remue-méninges avec eux, de prendre leurs mesures et de superviser le processus de confection, il est aussi sur le plateau pour les aider à se glisser dans leur costume avec l’aide de Florence Dussol et de Sandra Turgeon, qui travaillent elles aussi à l’atelier de confection dirigé par Christine Plouffe.

«J’aime ça être ici, en studio, car je vois les costumes bouger, évoluer», a indiqué M. Martel.

Des costumes québécois en France

Les costumes de Chanteurs masqués sont tellement recherchés que certains se sont retrouvés dans la version française de l’émission, comme Homard le Shérif et le singe Mandrill. «Je suis bien fier que ces costumes aient une autre vie», a dit M. Martel, qui enseigne la conception de marionnettes et la scénographie à l’UQAM, ainsi qu’aux étudiants inscrits au Diplôme d'études supérieures spécialisées en théâtre de marionnettes contemporain, un programme unique au pays.

Il est aussi marionnettiste pour le spectacle The Storyville Mosquito, de Kid Koala, ce qui l’amène à voyager dans le monde, mais il dit se garder de la place dans son horaire pour une éventuelle quatrième saison de Chanteurs masqués.

Produite par Productions Déferlantes, la troisième saison de Chanteurs masqués sera diffusée à compter du 17 septembre, à 19 h, à TVA.