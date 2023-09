Deux jeunes chorégraphes débarquent à «Chanteurs masqués»

Deux nouvelles chorégraphes ont joint l’équipe de Chanteurs masqués cette année, une expérience incroyablement enrichissante pour les deux jeunes femmes.

Janick Arseneau et Valérie Rochette ont en effet épaulé la metteure en scène Geneviève Dorion-Coupal, qui bosse aussi avec un autre duo de chorégraphes formé de Julie Dombrowski et de François Pruneau.

«Je suis ici pour ma première saison comme chorégraphe à Chanteurs masqués, mais sinon juste avant j’étais sur le plateau de Dance 100 pour Netflix à titre de chorégraphe. Ce sont mes plus grandes expériences», a confié Janick Arseneau.

Comme on le sait, plusieurs mesures sont prises sur le plateau de Chanteurs masqués pour préserver l’identité des masqués. Les chorégraphes travaillent donc avec des personnalités sans savoir qui elles sont.

Joël Lemay / Agence QMI

«On ne communique pas avec les masqués, on n’entend pas leur voix, on ne sait jamais qui ils sont avant de voir les épisodes comme les téléspectateurs. Pendant les répétitions, on travaille avec Marie Deslongchamps. Elle fait le rôle du masqué et, ensuite, avec des vidéos et avec Marie, les masqués apprennent les chorégraphies», a expliqué Valérie Rochette, soulignant qu’ils ne rencontrent finalement les participants, dans leur costume respectif, qu’au moment d’apporter des ajustements de dernière minute avant la captation.

Les chorégraphes et la metteure en scène doivent s’ajuster aux contraintes de mouvements des masqués, qui, eux, doivent composer dans des costumes avec lesquels il n’est pas toujours facile de manœuvrer. C'est sans compter la chaleur!

«Il y a toujours des surprises sur le plateau alors il faut rester à l’affut», a ajouté Janick Arseneau, évoquant une émission où les défis abondent, ce qui ajoute au plaisir et à la satisfaction du travail accompli.

La troisième saison de Chanteurs masqués sera diffusée à compter du dimanche 17 septembre, à 19 h, à TVA.