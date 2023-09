Eggcrackchallenge : des «pranks» que les enfants ne comprennent pas

Dans les dernières semaines, une nouvelle tendance a fait surface sur TikTok. Elle consiste à casser un œuf sur la tête de son enfant, une blague qui n’est souvent pas comprise par les tout-petits, puisque leur sens de l’humour n’est pas suffisamment développé pour qu’ils trouvent ça drôle.

Sur le réseau social TikTok, les vidéos abordant le tag #eggcrakchallenge avaient presque atteint les 75 millions de vues jeudi, selon le média britannique BBC. Si certains enfants trouvent la blague comique, plusieurs d’entre eux réagissent en pleurant ou en indiquant que ça leur a fait mal alors que le parent se met à rire.

Il faut savoir d’abord et avant tout que la majorité des jeunes enfants ne comprend pas le genre d’humour qui consiste à «faire des farces» à une victime sans méfiance, ont mentionné des experts en psychologie de l’enfance. Ainsi, la ligne entre l’humour et l’intimidation peut être plus mince qu’on ne le pense, ce qui peut d’ailleurs rendre certains adultes inconfortables à ce genre de blague.

Bien que certains pensent que le côté comique de la farce consiste à prendre la tête de l’enfant pour un bol, ce dernier n’est pas toujours en mesure de comprendre cet élément de jeu.

«Non seulement ils ne sont pas capables de comprendre [ce type d’humour] sur le plan cognitif, mais ils sont également la cible d’une blague. Et, il y a un abus de confiance», a souligné Paige Davis, psychologue du développement à l’Université York St John.

Rappelons que, lorsque ce genre de farce est fait à un adulte ou même un adolescent, elle semble plus drôle puisque la victime commente immédiatement la situation, n’a subi aucun préjudice et peut rapidement se mettre à rire, a expliqué la psychothérapeute pour enfant et porte-parole de l’Association des psychothérapeutes pour enfant (ACP) au Royaume-Uni, Rachel Melville-Thomas.

«Ce que nous voulons, c'est rire ensemble. Rire ensemble crée de la cohésion dans les groupes sociaux. Si vous êtes victime d'une farce, [pour que ce soit drôle], vous devez très vite y participer et dire “Ah, c'était une farce tellement intelligente”. Il est difficile de voir comment cela se produira si vous frappez quelqu'un sur la tête [avec un œuf]», a-t-elle ajouté en entrevue avec la BBC.

Les vues avant les émotions

Malheureusement, bien des parents vont porter leur attention sur les vues et les «j’aime» plutôt que sur la réaction du bambin, qui souvent est négative, comme des pleurs.

«Le parent accorde plus d'importance à la récompense qu'il obtiendra comme les visites, vues, “likes” ou autre en ligne qu'à s'arrêter pour réfléchir à la réaction de son enfant», a mentionné Mme Melville-Thomas.

«À ce moment-là, de manière écrasante, quelque chose concernant leurs propres besoins prend le dessus sur les besoins de l'enfant, avec des conséquences. En tant que mère moi-même, mes propres besoins ont pris le pas sur les besoins de l'enfant à plusieurs reprises, mais pas d'une manière qui porte atteinte à la relation que nous avons – que tu peux me faire confiance, je ne vais pas te frapper.»

La spécialiste a également souligné le fait que le jeune pourrait craindre qu’une telle situation se reproduise et que les parents qui participent à ce genre de tendance puisse ruiner leur relation avec l’enfant.