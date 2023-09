Elle vit avec un visage entièrement tatoué depuis plus de 10 ans

Une Floridienne âgée de la trentaine vivait depuis plus de 10 ans avec un tatouage qui recouvrait la majorité de son visage. Elle a maintenant pris les choses en main en enlevant son tatouage avec l’aide d’un homme qu’elle ne connaissait pas.

Taylor White n’avait que 21 ans lorsqu’une personne lui avait tatoué des propos obscènes sans son consentement sur son visage, a rapporté le «New York Post». Pour les cacher, elle n’avait pas le choix de les couvrir avec de l’encre noire.

C’est la soirée de son 21e anniversaire que l'horreur s’est produite. Son copain de l’époque, qui avait des comportements abusifs, l’a apporté dans un bar pour la faire boire. Il l’aurait ensuite entraîné dans une chambre d’hôtel, et White ne se souvenait plus de ce qui s’est passé par la suite. Elle se rappelait seulement de s’être réveillée avec des obscénités écrites sur le visage, le lendemain matin.

Posséder un tatouage l’a nui dans plusieurs aspects de sa vie, surtout du côté professionnel. La trentenaire, qui a récemment débuté une carrière dans le domaine de la santé mentale, avait beaucoup de difficulté à se faire embaucher. Elle était très blessée par le rejet, qui était basé sur son physique.

Souffrant de bipolarité de type 2, elle a affirmé au «New York Post» qu’elle «comprend que son apparence est très différente et qu'elle pourrait peut-être attirer l'attention de quelqu'un qui souffre de sa propre maladie.»

C’est en racontant son expérience sur TikTok que Karridy Askenasy, touché par son histoire, lui a tendu la main et a proposé de prendre en charge les frais d'effacement des tatouages au laser.

«Les problèmes auxquels elle était confrontée avaient visiblement un effet personnel sur elle», a déclaré M. Askenasy au journal new-yorkais.

Pour Taylor White, elle était enfin prête à abandonner le souvenir persistant de son passé douloureux, à tel point qu'elle a «souri» lors de sa première séance d'ablation au mois d’août, malgré la sensation du laser.

«Je ne me fais pas enlever [ce tatouage] pour des raisons purement esthétiques», a-t-elle indiqué. «Il s'agit vraiment d'enlever une partie de moi que je ne représente plus et dans laquelle je ne vis plus.»