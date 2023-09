EN VIDÉO | Emportée par une tornade au volant de sa voiture, elle s'en tire indemne

Une femme enceinte de cinq mois alors au volant de sa voiture a survécu après avoir été emportée jeudi dans une tornade qui a soulevé de terre son véhicule.

La scène, devenue virale, a été captée par un témoin qui a partagé les images sur les médias sociaux.

Malaijha Smoke revenait du travail plus tôt que prévu pour tenter d’échapper à l’ouragan Idalia, mais elle n’a pas réussi à échapper à la tornade qui l’a emportée au volant de sa Honda Accord.

Chanel 5 News via CNN

La femme de 21 ans a dû ramper jusqu’à la fenêtre arrière pour sortir de son véhicule.

Il s’agit d’un cas isolé de voiture volante survenu à Goose Creek, en Caroline du Sud.

Le National Weather Service rapporte que la brève tornade a parcouru une distance de 48 mètres près de plusieurs concessionnaires automobiles, ne faisant aucune autre victime.

Chanel 5 News via CNN

Mme Smoke s'estime heureuse de s’en sortir indemne.

«Je m’en suis tirée sans aucune ecchymose, aucune égratignure, sans os cassé. C’était fou!», a-t-elle déclaré à CNN.

«Je ne me suis jamais sentie comme la personne la plus chanceuse avant, mais maintenant je me sens chanceuse. Je suis plein de gratitude, c’était un miracle! Quelqu’un veillait sur moi», témoigne-t-elle.