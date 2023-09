Immatriculation des vélos: «Ce serait inutile»

Alors que le vélo gagne en popularité, certains sont en faveur d’un retour de l’immatriculation des vélos, une idée pourtant vivement écartée par Vélo Québec.

Des passants rencontrés par TVA Nouvelles samedi semblaient ouverts à une telle idée.

«Il pourrait y avoir des contraventions et ce serait la même chose que les voitures sur la route, on la partage, indique une passante. On devrait partager les frais aussi.»

«J’ai l’impression que peut-être que l’immatriculation des vélos pourrait aider à diminuer les vols ou à rendre les vols plus faciles à être retracés», avance une femme.

Mais selon la directrice des programmes de Vélo Québec, Magali Brebonne, le coût d’une telle mesure serait beaucoup trop élevé.

«Ce serait inutile, dit-elle. Ce serait aussi très difficile de trouver un montant qui serait une contribution proportionnelle et adaptée à la nécessité des vélos et ça rendrait probablement le coût d’administration du système plus élevé que les revenus qu’on pourrait en tirer.»

En ce qui a trait aux vols de vélos, le SPVM utilise une application mobile qui permet d’enregistrer son vélo en téléchargeant une photo et en indiquant le numéro de série qui y est rattaché.

Si le vélo est volé, il suffit de le signaler sur la plateforme.

Voyez le reportage complet dans la vidéo ci-dessus