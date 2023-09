L'épave d'un navire datant de 1867 retrouvée au fond du lac Michigan

Un bateau qui était porté disparu depuis 1881 a été retrouvé plus tôt cette année au fond du lac Michigan.

La Société d’histoire du Wisconsin en a fait l’annonce sur sa page Facebook samedi en ajoutant que la découverte est survenue le 15 juillet.

«Les plongeurs et historiens Brendin Baillod et Bob Jaeck ont localisé l’épave du petit navire Trinidad à 82 mètres de profondeur près de la Ville d’Algoma plus tôt cette année», indique-t-on.

Image tirée de Facebook - Wisconsin Historical Society

Ce navire était spécialement conçu pour naviguer par le canal qui relie les lacs Érié et Ontario.

Selon la société d’histoire, le bateau construit en 1867 a connu une existence relativement courte alors que ses propriétaires n’auraient pas investi énormément d’argent pour le maintenir.

«Sa coque coulait et le capitaine a presque été tué par un bloc qui est tombé d’un fil qui était endommagé», explique-t-on dans la publication.

Lors de son dernier voyage en 1881, le navire s’est rempli d’eau sur le lac Michigan avant de sombrer subitement.

L’équipage a réussi à s’échapper, mais un chien de race Terre-Neuve est n’a jamais été retrouvé après le naufrage.

La Société d’histoire du Winsconsin compte maintenant analyser le site du naufrage et faire en sorte qu’il fasse partie du registre national américain des lieux historiques.