L'histoire d'amour se poursuit: six jeunes hockeyeurs ukrainiens de retour à Québec

L’histoire d’amour entre de jeunes Ukrainiens et des familles de Québec se poursuit alors que six hockeyeurs qui ont participé au dernier Tournoi international de hockey pee-wee sont arrivés ce matin dans la Vieille-Capitale pour y passer l’année scolaire loin de la guerre.

Après avoir manifesté leur désir de revenir au Québec pour jouer au hockey, Mykyta Staskevitch, Maksim Shtepa, Yehor Pyshalko, Zahar Kovalenko, Yehor Kosenko et Matvii Kulish avaient tous de grands sourires au moment de voir le comité d’accueil qui les attendait à l'Alliance ukrainienne.

Les retrouvailles ont été fortes en émotion, notamment pour la famille de François Robert qui hébergera le grand gardien de l’équipe ukrainienne Matvii Kulish.

«C’est une belle journée. Ce sont vraiment des émotions incroyables de les voir revenir comme ça et de les accueillir pour passer la prochaine année à Québec», souligne François Robert.

«On l’a accueilli en février et il faisait déjà partie de notre famille. C’est le grand frère de nos enfants et ça nous fait plaisir de l’accueillir à nouveau pour la prochaine année», ajoute sa femme, Geneviève Beaucage qui était au bord des larmes.

Le jeune homme qui n’a jamais cessé d’échanger avec les Robert, était lui aussi très ému de retrouver ceux qui en ont fait un membre de la famille.

«Je me sens bien et je suis vraiment heureux», a confié le jeune ukrainien dont le père est toujours à la guerre actuellement.

Mission accomplie

Encore une fois, c’est Sean Bérubé, l’homme à l’origine de la venue de l’équipe ukrainienne à Québec en février dernier, qui a orchestré le projet.

Même si le processus a connu son lot de défis, il est heureux de voir qu’il a finalement pu tenir sa promesse.

«Je me sens soulagé. C’est un projet qui avait commencé à leur dernière journée à Québec. Quand j’ai vu leur regard cette journée-là alors qu’ils étaient aux larmes parce qu’ils voulaient vraiment rester, ça m’a marqué donc c’était vraiment important pour moi de leur permettre de s’en venir ici», a-t-il expliqué.

Il précise d’ailleurs que cela n’aurait pas été possible sans le dévouement de nombreuses personnes comme les familles d’accueil qui plongent en quelque sorte dans cette aventure sans trop savoir ce qui les attend.

À bras ouverts

Les jeunes qui passeront la prochaine année scolaire à l'école secondaire Saint-Patrick's pourront donc jouer au hockey avec le programme M15 de l’établissement anglophone.

Trois joueurs de l’équipe de St-Pats étaient présents pour leur souhaiter la bienvenue.

«On est confiants que ça va bien se passer et on va tous être très accueillants. En plus, ça va être de bons ajouts à notre équipe, on en avait vraiment besoin», lance Josh Sévigny, un de ses nouveaux coéquipers, en riant.

Académiquement, l’école a également mis en place de nombreuses mesures qui faciliteront l’intégration de ces jeunes dans le système scolaire québécois.

«On voulait leur offrir un environnement sécurisant pour qu’ils puissent s’adapter du mieux possible. La direction de l’école a vraiment fait un travail exceptionnel en partie en embauchant un enseignant qui les suivra dans leurs classes afin de les aider», souligne Danick Powers, enseignant et directeur du programme de hockey à l'école secondaire Saint-Patrick's.

Au-delà du hockey

Fuyant la guerre, les six Ukrainiens pourront continuer de se développer à travers leur passion au Québec. Danick Powers explique toutefois que leur venue ici ne résume pas seulement qu’au Hockey.

«Ça montre à quel point le sport est rassembleur. Ils viennent ici pour le hockey, mais ça va au-delà de ça. C’est vraiment un message d’espoir qu’on veut passer», a-t-il précisé.

L’arrivée des Ukrainiens n’est pas passée inaperçue dans la classe politique. Le député caquiste de Montmorency, Jean-François Simard, et le député conservateur dans Louis-Saint-Laurent, Gérard Deltell étaient tous les deux présents.