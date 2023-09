Sommet municipal sur l'itinérance : «je refuse qu’on baisse les bras comme Québécois!»

Le Sommet municipal sur l’itinérance qui se tiendra le 15 septembre prochain dans la capitale sera présidé par le maire de Québec Bruno Marchand.

L’événement organisé par l’Union des municipalités du Québec (UMQ) s’attaquera à un problème en pleine expansion dans la province.

«Le phénomène se multiplie dans les villes où il n’y [avait pas d’itinérance]», déclare le maire Marchand en entrevue à TVA Nouvelles.

Selon lui, les efforts doivent être déployés dans un travail de collaboration entre les différentes instances.

«On ne peut pas se dire que c’est la faute des autres, mais on doit mieux travailler avec le gouvernement, les CISSS et les CIUSSS», avance-t-il.

M. Marchand affirme être toujours en attente des chiffres de l’automne 2022.

«Le ministre a promis qu’on les aurait pour le sommet de l’UMQ. Si on n’a pas de chiffres, on peut juste y aller à l’intuition.»

Il ajoute que ceux-ci seront nécessaires afin de bien cibler les besoins et de suivre l’évolution de la situation après avoir posé des actions concrètes.

Selon le maire de Québec, la prévention a un rôle important à jouer dans l’enrayement de la problématique.

«On entend souvent que l’itinérance vient d’ailleurs», dit-il.

À Vancouver, «[des experts] ont mesuré le parcours des personnes itinérantes et ils ont réalisé que plus de 80% venaient de Vancouver et de la région. Ce n’est pas vrai que l’itinérance vient d’ailleurs», poursuit-il.

Ce sont plutôt «des gens de chez nous qui sont fragilisés par des enjeux de logements, des enjeux de santé mentale et autres».

«Les citoyens ne sont pas intolérants, c’est dur de vivre avec des contextes comme ça», peste M. Marchand.

«Je refuse qu’on baisse les bras comme Québécois! C’est inacceptable!», dit le maire, déterminé à enrayer le problème.

Lors de son séjour en Finlande, Bruno Marchand a constaté que des solutions existent et qu’il est possible de rétablir la situation.

À titre d’exemple, il stipule qu’il y a 20 ans, la Finlande était aux prises avec 36 000 personnes en situation d’itinérance et qu’aujourd’hui il y en a 3500. Le pays scandinave espère atteindre l’objectif zéro d’ici 2027.

«On n’est pas plus con que les Finlandais!», lance-t-il.

