«Sorcières»: Céline Bonnier joue une journaliste «cowboy» au lourd passé

Pour la première fois de sa carrière, Céline Bonnier joue dans un projet dont elle est l’une des idéatrices. Sorcières, la nouvelle série annuelle de TVA, a été «pensée en dehors de la boîte», dit-elle, s’intéressant à trois demi-sœurs marquées par leur passé dans une commune «un peu sectaire».

L’idée a d’abord germé lors d’un week-end avec ses amies Marie-Joanne Boucher et Noémie O’Farrell, qui campent ses demi-sœurs cadettes dans cette production de 26 épisodes. «Ça commence toujours par un chalet!» a dit Céline Bonnier.

PHOTO D'EVA MAUDE TC FOURNIE PAR TVA

Après trois ans de remue-méninges, d’écriture sous l’égide de l’auteur principal Germain Larochelle et un tournage qui s’est amorcé le printemps dernier, la série est enfin prête à être présentée aux téléspectateurs dans la convoitée case horaire du lundi, à 20h.

Céline Bonnier connaît depuis des années Marie-Joanne Boucher, qui est la conjointe de son neveu. Quant à Noémie, elle a été sa partenaire de jeu pendant cinq saisons dans L’heure bleue.

PHOTO D'EVA MAUDE TC FOURNIE PAR TVA

La comédienne d’expérience nous a habitués à des interprétations bien senties. Pensons à ses personnages dans Unité 9, Monica la mitraille et Une affaire criminelle. Cette fois, elle campe la journaliste «cowboy» et solitaire Joanne «Joe» Bussières, une globe-trotter qui s’est intéressée à la condition féminine en parcourant le monde. Comme ses demi-sœurs, elle est marquée par son enfance difficile dans la commune dirigée par son père, dans le village fictif de Sainte-Piété.

«Elle est zéro dans la séduction, et ça, c’est toujours intéressant à jouer parce que ça me donne plus de liberté et ça me plaît», a-t-elle souligné.

Trente ans de silence

Trente ans se sont écoulés depuis que Joanne a été séparée de ses demi-sœurs Élisabeth «Beth» Lussier (Marie-Joanne Boucher) et Agnès Sullivan (Noémie O’Farrell). De retour à Sainte-Piété après la découverte d’un bambin laissé à lui-même, les trois frangines devront réapprendre à se connaître et seront confrontées à leurs traumas de jeunesse.

PHOTO D'EVA MAUDE TC FOURNIE PAR TVA

En plus de mettre en scène le drame d’une famille éclatée, avec des retours en arrière, Sorcières regorgera de secrets et de mystères en empruntant les codes du thriller et en proposant une enquête, dès le départ, concernant l’enfant retrouvé. La féminité, la liberté, la sororité et des thèmes féministes figureront également au premier plan.

«Son réflexe journalistique va l’amener à vouloir s’en mêler. Elle va faire son enquête de son côté pour protéger certains côtés aussi. Ce n’est pas complètement à bon escient», a révélé Céline Bonnier, ajoutant que les sœurs ont des «zones d’ombre évidentes». Elles essaient de s’en sortir tant bien que mal et de survivre, a ajouté la comédienne.

PHOTO D'EVA MAUDE TC FOURNIE PAR TVA

«Elles ont gardé des réflexes, des personnalités de la commune, disons. Parfois, ça les aide, parfois ça les désavantage complètement. Il y a quand même de grandes lacunes qu’elles traînent, qu’elles cachent et qu’elles fuient.»

Parlant de fuite, Joanne s’est sauvée à l’autre bout du monde. «Elle est partie à la recherche de la vérité, venant d’un monde marqué par le mensonge, mais elle est allée à l’extrême. Encore là, elle n’a pas réussi à fuir complètement», a mentionné Céline Bonnier, qui est aussi engagée dans La traversée du siècle, projet théâtral d’Alice Ronfard autour de la riche œuvre de Michel Tremblay. On la retrouvera aussi dans la nouvelle série Fragments chaque mardi, à 21h, sur ICI Télé, à compter du 12 septembre.

Produite par Amalga, en collaboration avec Québecor Contenu, Sorcières sera diffusée à TVA chaque lundi, à 20h, à compter du 11 septembre. Le deuxième épisode sera exceptionnellement proposé tout de suite après le premier, dès 21h le même soir, repoussant le retour d’Alertes au 18 septembre, à 21h.