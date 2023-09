Une autre journée difficile pour Lance Stroll

Lance Stroll a une fois de plus connu des difficultés en Italie puisqu’il a enregistré le dernier temps des qualifications, samedi, au circuit de Monza.

Le Québécois n'a pas réussi à franchir le cap de la Q1 et s’élancera donc en queue de peloton pour la course de dimanche, à 0,8 seconde de son homologue Fernando Alonso qui partira en cinquième place.

Stroll avait également eu des ennuis la veille lors des essais libres. Il n’avait pas été en mesure de compléter un seul tour durant les deux premières séances.

«Je n'ai pas fait un seul tour hier lors de la première et de la deuxième séance d'essais, et même si cela n'a pas aidé, je ne pense pas que ce soit la cause du résultat d'aujourd'hui», a-t-il dit au site web d’Aston Martin, samedi.

Le pilote de 24 ans a avoué avoir connu certaines difficultés avec sa voiture.

«C'était une séance délicate sur la piste ; je ne sentais pas l'adhérence des pneus et je n'ai donc pas pu pousser là où je le devais», a-t-il ajouté.

Le principal intéressé a déclaré qu’il allait avoir du pain sur la planche pour la course de dimanche, car il s’élancera de la dernière position.

«Nous allons nous regrouper en équipe ce soir et examiner les données pour voir si nous pouvons identifier où les choses ont mal tourné aujourd'hui. La course de demain sera difficile - j'ai un gros travail à faire - mais nous serons prêts à faire face à tout ce qui se présentera à nous.»

Le membre de l’écurie Aston Martin se retrouve au neuvième rang au classement des pilotes.