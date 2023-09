Voici 6 gaffes mémorables (et 4 bons coups) de nos politiciens sur les réseaux sociaux

Les politiciens sont de plus en plus actifs sur les réseaux sociaux pour le meilleur... et pour le pire. Le Journal a recensé des bons et des moins bons coups qui ont marqué les esprits.

Les gaffes

1) La ceinture de Geneviève Guilbault

Après avoir incité les Québécois à être plus responsables sur les routes, la ministre des Transports Geneviève Guilbault s'est retrouvée dans l'embarras lorsque le Journal a dévoilé cette semaine des photos qu'elle a publiées sur les réseaux sociaux où on la voit ne portant pas de ceinture de sécurité en voiture. À une occasion, elle était au volant, et les quatre autres fois passagère. La ministre a tenu à s'excuser pour son comportement.

Photo instagram

2) Pierre Fitzgibbon en moto

Le 15 août dernier, le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon a fait couler beaucoup d’encre en déclarant qu’il faudrait réduire de moitié le parc automobile du Québec pour atteindre la carboneutralité en 2050. Plus tard le même jour, une photo de M. Fitzgibbon - publiée un mois plus tôt sur la page Facebook du concessionnaire Gabriel BMW Motorrad Montréal - a refait surface, montrant le ministre poser fièrement derrière sa nouvelle moto BMW.

Photo tirée de Facebook

3) Danser sur une chanson misogyne

Lors de la dernière campagne électorale, les deux co-porte-paroles de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé, se sont livrés à une courte danse sur le réseau social TikTok, au son de Hit You With The Blick du rappeur KJ, chanson aux paroles sexistes. Le clip mis en ligne permettait d’entendre le mot «bitch» («salope»), mais les paroles complètes s’avèrent beaucoup plus misogynes alors que la chanson complète fait carrément des allusions au viol.

4) Le Barbenheimer de Trudeau

À la sortie des films Barbie et Oppenheimer, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, s’est prêté au jeu en allant voir le premier film avec l’un de ses fils et en publiant ensuite une photo d’eux vêtu de rose. Sa publication a toutefois provoqué une vague de messages homophobes de nombreux internautes. Il a aussi publié une photo sur ses réseaux sociaux après être allé voir le deuxième succès de l'été au box-office en compagnie de sa fille.

Photo tirée d'Instagram

5) Steven Fleurent en costume d'Adam

Lorsqu'il s'est présenté comme candidat caquiste dans Rimouski aux élections provinciales de 2014, Steven Fleurent a visiblement oublié de faire le ménage de ses réseaux sociaux. Il a eu la surprise de voir circuler une photo tirée de son profil Facebook, fesses nues, qui permettait de contempler son anatomie d’un peu trop près.

6) Laurent Proulx en trois-skis

Une vidéo sur Internet est revenue hanter Laurent Proulx, ancien conseiller de Cap-Rouge-Laurentien à l’aube des élections municipales de 2013 à Québec. Sur cette vidéo mise en ligne en février 2011, il était possible de le voir assis sur un «trois-skis», jouer au casse-cou en se faisant tirer par une voiture dans les rues enneigées de Drummondville.

Capture d'écran TVA NOUVELLES

Des bons coups

1) Sonia Lebel la cowgirl

Fortement active sur les réseaux sociaux, la présidente du Conseil du trésor, Sonia Lebel publie fréquemment des photos de sa vie quotidienne ou il est notamment possible de la jouer au mini-golf, se prêter à un bon nombre d’activités de plein air ou même jouer la cowgirl en exécutant une danse en ligne.

2) «Retiens-moé, j'me dévore le corps»

Paul St-Pierre Plamondon, Joël Arsenault et Pascal Bérubé, eux, se prêtent à des jeux de culture générale via le compte TikTok du Parti, une formule unique pilotée par la candidate péquiste dans Laval-des-Rapides aux dernières élections, Andréanne Fiola. Il est d’ailleurs possible de voir M. St-Pierre Plamondon déchainé en chantant Calvaire de La Chicane dans un jeu où il fallait compléter les paroles des chansons.

3) Surfer sur les tendances

Québec solidaire cible les jeunes notamment sur Tik Tok, en participant à de nombreuses tendances. L’exemple le plus récent se moque en quelque sorte de la ministre de l’Habitation, France-Élaine Duranceau avec un «meme» à propos des cessions de bail.

4) Bonjour tout le monde

Pilote de son propre balado, Bonjour tout le monde, depuis maintenant un certain temps, le premier ministre François Legault en profite pour publier des extraits d’épisodes sur son compte Instagram. Il est notamment possible de le voir parler de santé mentale dans le monde du sport avec Chantale Machabée ou de cinéma québécois avec Pierre Curzi.