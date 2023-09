Avenir incertain du PLQ: «Personne porte attention à cette course-là»

Le manque d’intérêt pour la course à la chefferie du Parti libéral du Québec (PLQ) laisse entendre que la formation politique a beaucoup de défis devant elle.

• À lire aussi: Le «chef jetable»: est-ce une nouvelle tendance en politique?

• À lire aussi: La bataille des familles est lancée entre Trudeau et Poilievre

• À lire aussi: Sophie Grégoire perdra ses privilèges

Au pouvoir pendant des décennies, le parti politique doit aujourd’hui reconstruire son identité, et ce qui le définit au-delà de la question économique.

Alors que les règles entourant la course ne sont pas entièrement définies, aucun candidat ne s’est officiellement lancé.

Outre le député Frédéric Beauchemin, peu de candidats ont exprimé clairement leur intention de briguer la chefferie.

La députée Marwah Rizqy a également écarté la possibilité de se présenter.

CAPTURE D'ÉCRAN / TVA NOUVELLES / AGENCE QMI

Selon le directeur en relations publiques chez TACT, Jérémy Ghio, le choix du chef sera crucial pour l’avenir du PLQ.

«C’est pour ça que c’est important d’avoir une course au leadership, parce que ça permet d’avoir un débat d’idées, de présenter plusieurs personnes pour arriver à ce que les militants décident qui est la prochaine personne qui va nous amener vers une victoire, et ça n’arrivera pas demain matin», a-t-il détaillé en entrevue sur les ondes de LCN.

Il ajoute que la formation politique ne doit pas baisser les bras, citant en exemple la remontée du Parti libéral du Canada après l’élection dévastatrice du chef Michael Ignatieff.

Toutefois, le PLQ ne dispose plus des mêmes moyens financiers depuis le départ de Jean Charest.

«On avait une grosse machine, et on se retrouve dans une situation où on n’a pu autant de moyens, on n’a pu la même machine», dit-il, alors que le parti fédéraliste a vu une baisse considérable de ses membres dans la dernière décennie.

L’un des candidats pressentis pour la course à la chefferie, Marc Tanguay, a finalement annoncé plus tôt cette semaine qu’il renonçait à se présenter.

CAPTURE D'ÉCRAN / TVA NOUVELLES / AGENCE QMI

Dans cette optique, le parti doit «tout mettre sur la table», estime Jérémy Ghio.

«Il faut rien prendre pour acquis si on veut éventuellement s’en sortir [...] de permettre à de nouvelles personnes de s’exprimer, pis d’essayer des choses. Va falloir accepter d’essayer puis de se tromper, c’est correct, c’est normal, je pense qu’il y a un travail à faire», énumère-t-il.

Une course «dans l’indifférence»?

Un danger guette le Parti libéral du Québec à l’approche de la course au leadership, explique l’expert en relations publiques.

«En ce moment, on voit la CAQ, le PQ, QS et personne porte attention à cette course-là. Pour moi, c’est là le vrai danger [...] quand il y a une course au leadership, on serait censé en entendre parler tout le temps, pas juste parce que des gens ne veulent pas y aller, mais parce qu’il y a des idées», précise-t-il.

*Voyez l’intégralité de l’entrevue avec Jérémy Ghio dans la vidéo ci-dessus*