Blâmé par Québec, il vend sa demeure au bord du lac Brome pour deux fois l'évaluation municipale

Tous les jours, des centaines de propriétés changent de main au Québec, la plupart sans qu’on puisse en connaître les fins détails. C’était avant qu’on ne s’y intéresse... Voici les dernières transactions qui ont retenu notre attention.

Un couple d’entrepreneurs ayant fait carrière dans la gestion des déchets vient de vendre sa résidence de Knowlton pour 2,7 millions de dollars, soit plus de deux fois son évaluation.

La propriété au recouvrement de bardeaux de cèdre, qui rappelle l’architecture des maisons du bord de mer en Nouvelle-Angleterre, est située au 342 et 343, chemin de Bondville. D’une superficie de 26 500 pi2, elle comprend une résidence principale sur le bord du lac Brome, un garage double détaché et un appartement complet pour les invités.

Mario Landry et Bianca Freeman, de Châteauguay, sont connus pour leurs activités dans la gestion d'écocentres, de centres de tri et de dispositions de rebuts de construction, de démolition et de rénovation dans les régions de Montréal et de la Montérégie.

Ils ont attiré l'attention ces dernières années, après que le ministère de l'Environnement a conclu que le Groupe Mélimax et plusieurs sociétés apparentées (Transport Rouville, Récupération Rouville, Conteneurs Rouville et Le Géant du conteneur, entre autres) jetaient leurs rebuts dans une sablière de la région de Valleyfield, au lieu de les revaloriser ou de les gérer écologiquement.

Résultat: les entreprises du couple Landry et Freeman ont été ajoutées au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics. En novembre 2021, la société Le Géant du conteneur a été achetée par Environmental 360 Solutions, ou E360S, une entreprise d’Aurora en Ontario.

Engel & Volkers

L’équipe d’Engel & Völkers avait affiché la propriété à 2 885 000$. Au terme de multiples échanges de contre-offres, le couple a consenti une réduction de 6% et vendu pour 2,7M$, confirment les documents notariés consultés.

Au dernier rôle d’évaluation, cette propriété a été évaluée à 1 137 100$, une hausse de 43,83% par rapport à son évaluation précédente (790 600$). La propriété a donc été vendue pour plus de deux fois son évaluation municipale.

Des droits de mutation d’un peu plus de 68 000$, payables à la Ville de Lac-Brome, s’ajoutent au prix d’achat pour les acquéreurs.

Extrait de la chronique immobilière hebdomadaire du Journal. Vous avez vent d’une transaction d’intérêt, n’hésitez pas à la communiquer à martin.jolicoeur@quebecormedia.com.