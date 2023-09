Ce Québécois marchera 900 km en l’honneur de son amie décédée d’un cancer

Afin de rendre hommage à son amie décédée d’un cancer, un Québécois s’apprête à marcher des dizaines de kilomètres dans le cadre du pèlerinage de Compostelle.

Marc Prénovost, qui a déjà complété le parcours avant la pandémie, souhaite amasser des fonds pour la recherche scientifique de lutte au cancer.

Son amie du secondaire, Milène, est décédée à la suite d’un cancer métastatique en août 2020.

Courtoisie

Pour lui rendre hommage et amasser des fonds, M. Prénovost parcourra une grande partie du nord de l’Espagne.

Ce dernier entamera son périple depuis le sud de la France à Biarritz, où il s’est lancé le défi de compléter un parcours plus «difficile».

«Je me suis donné le défi de faire 900 kilomètres dans un parcours qui n’est pas le même, qui est plus difficile, plus montagneux, qui se promène entre terre et mer, entre montagnes et mer surtout. C’est un défi. Tous les jours, on se lève, on marche, on mange, on dort et on recommence», mentionne-t-il avec nervosité le Québécois en entrevue sur les ondes de LCN.

Courtoisie

Dès lundi, le randonneur prévoit marcher une distance de 31 kilomètres, la première étape d’une longue aventure.

Une collecte de fonds au profit de la Fondation de l’IRCM a été lancée sur Internet, où plus de 9000 $ ont déjà été amassés.

