Changements climatiques: les producteurs de pommes réclament du financement

Fortement touchés par les changements climatiques, les producteurs de pommes du Québec réclament du financement au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) dans le but de faciliter l’adaptation et la modernisation des vergers de la province.

Au total, c’est une somme de 30 M$ répartie sur six ans qui a été demandée par le président des Producteurs de pommes du Québec, Éric Rochon. Ce dernier a profité du début de la saison pomicole pour en faire l’annonce à l’occasion d’une conférence de presse dimanche matin.

«Nos enjeux d’adaptation sont énormes et ont des répercussions importantes sur tous les maillons de la chaîne, de la production à la distribution, sans oublier les consommateurs», soulève celui qui est également propriétaire de la ferme Rochon et Frères.

Avec les épisodes météorologiques extrêmes qui augmentent en raison des changements climatiques, l’absence de programme de financement fait de plus en plus mal aux producteurs. Le Programme gouvernemental de modernisation des vergers est, quant à lui, échu depuis mars 2021.

«La saison estivale 2023 est caractérisée par des événements climatiques extrêmes sans précédent. [...] Le gouvernement doit soutenir le secteur pomicole afin de se doter d’une stratégie de croissance et d’adaptation aux nouvelles réalités d’aujourd’hui», précise le président général de l’Union des producteurs agricoles, Martin Caron.

Union des producteurs agricoles

Une demande différente

En 40 ans d’opération sur l’île d’Orléans, le copropriétaire du Domaine Orléans Jacques Paradis a vu la demande changer au fil des ans alors que les pommes plus tardives sont de plus en plus populaires puisqu’elles se conservent plus longtemps.

«Les pommes de variétés hâtives sont portées à disparaître. Comme le coût en épicerie augmente énormément pendant l’hiver, les gens sont beaucoup plus portés à se tourner vers des pommes qui se conservent plus longtemps», explique-t-il.

Cela implique donc de planter de nouveaux pommiers et du fait même de s’ajuster puisque ceux-ci ne produiront pas avant quelques années encore.

«Il faut arracher et replanter de nouvelles variétés. Mais quand tu arraches un pommier qui produit déjà et que tu en replantes un autre, tu en as pour au moins 5 ou 6 ans, mais en même temps c’est nécessaire parce que sans ça on ne survivra pas», a-t-il précisé.

Difficile pour la relève

Il ajoute d’ailleurs que même si ce n’est pas trop un problème de son côté actuellement, le manque de financement pourrait faire très mal à la relève en pomiculture éventuellement.

«C’est certain que ça va prendre du financement si on veut conserver ça, parce que les jeunes qui sont dans le milieu et qui acquièrent des vergers vont devoir s’adapter et ça va coûter cher.

L’arrosage et la pulvérisation en sont des exemples alors qu’en 40 ans le nombre est passé d’environ sept par année à une bonne vingtaine, et le coût est d’environ 600$ par opération.

«Les produits coûtent 700 à 800$ le litre. C’est très coûteux, mais encore une fois, on n’a pas le choix en raison des changements climatiques, donc ce sont des adaptations qui coûtent cher», a-t-il conclu.