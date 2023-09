Des «températures chaudes» attendent les Québécois

Le mercure devrait dépasser les 30 degrés dans le sud du Québec à trois reprises dans la première semaine de septembre, alors que la province n’a connu aucune canicule en juin, juillet et août.

L’humidex était de 35 dimanche après-midi, à Montréal, et devrait se situer entre 35 et 40 entre lundi et mercredi.

«Ces températures chaudes pourraient même perdurer jeudi et vendredi sur les secteurs les plus au sud du Québec», informe Environnement et Changement climatique Canada dans un bulletin météorologique spécial émis pour plusieurs régions.

Est-ce anormal de connaitre une canicule en septembre? Pas nécessairement, selon un météorologue.

«C’est pas si rare que ça, nous sommes quand même sur la première semaine du mois de septembre, avec des températures au-delà des 30 degrés, mais uniquement dans le sud de la province», exprime Jean-Charles Beaubois, président de Météo Globale.

Questionné sur l’absence de canicule plus tôt cet été, l’expert évoque les répercussions du phénomène El Niño.

«[Le phénomène] a été particulièrement actif pour l’instant, et qui l’est encore», indique-t-il, citant les divers épisodes de temps violent que la province a connu au cours de l’été.

