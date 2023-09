Fête Arc-en-ciel à Québec: des «enjeux très tangibles» en marge de la marche de solidarité

Une marche de solidarité s’est tenue à l’occasion de la clôture des festivités de la Fête Arc-en-ciel à Québec, dimanche.

L’événement, qui s’est déroulé sur quatre jours, souhaite mettre à l’avant-plan les valeurs d’ouverture et d’inclusivité.

La marche a réuni divers membres et alliés de la communauté LGBTQ+, alors que l’événement en était à sa 19e édition.

TVA Nouvelles

Celui qui est à la tête de l’organisation derrière la Fête, Dave Tremblay, croit que l’importance de la marche prend tout son sens cette année avec la montée de l’intolérance envers les enjeux de diversité sexuelle.

En entrevue avec notre journaliste, M. Tremblay partage ses préoccupations pour les prochains mois.

«C’est une année qui a été dure partout dans le monde, même au Québec, on l’a vu justement avec le débat qui concerne «Mx» Martine. On a vu des manifestations anti-drag-queens. Il va y avoir une manifestation à Québec contre son exposition unique en son genre devant le musée de la Civilisation. Il y en a des enjeux qui sont très tangibles», souligne le président de l’Alliance Arc-en-ciel.

TVA Nouvelles

Un nombre de participants similaire aux éditions précédentes a pris part aux festivités ce week-end.

L’un d’entre eux a accepté d’expliquer les raisons derrière sa présence à l’événement.

«Je me sens connecté à la communauté, à notre communauté, aussi de voir plein de personnes alliées, qui ne font pas nécessairement partie de nos communautés. Ça génère de la joie, pis ça se répercute dans le quotidien tout au long de l’année, en plus de fortifier nos liens entre communautés, générer des alliances, et fortifier nos avancées», se réjouit Maxime Plante.

*Voyez les explications dans la vidéo ci-dessus*