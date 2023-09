Geneviève Guilbault s'affiche publiquement avec son amoureux des dernières années Mathieu Lacombe

Alors que les rumeurs sur sa vie amoureuse ont fait les manchettes cette semaine, la vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault, a publié une photo en compagnie de Mathieu Lacombe sur les réseaux sociaux.

«Belle soirée aux Alouettes de Montréal», écrit-elle sur sa page officielle de députée de Louis-Hébert et sur Instagram, tout en prenant bien soin d’ajouter les émojis d’un ballon de football et d’un cœur.

La visite du premier ministre François Legault à l’émission La journée (est encore jeune) sur ICI Radio-Canada Première, lundi dernier, avait alimenté cette rumeur sur une possible liaison entre Mme Guilbault et Jean-Philippe Wauthier.

En discussion avec l’animateur, M. Legault avait lancé à celui-ci : «Mais Jean-Philippe, comment vont tes amours?»

Il répondait ainsi à Jean-Philippe Wauthier qui venait de dire que la ministre Guilbault était tellement bonne, qu’elle méritait une note de 10.

Il n’en fallait pas plus pour relancer les ragots avant que M. Wauthier démente lui-même, dès le lendemain au micro de Paul Arcand, l’idylle entre les deux personnalités publiques.

Ce matin, Geneviève Guilbault en a ajouté une couche en s’affichant publiquement avec Mathieu Lacombe, son amoureux des dernières années.