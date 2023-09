Île-du-Prince-Édouard: un suspect recherché pour une attaque à l’épée sur une plage

La Gendarmerie royale de l’Île-du-Prince-Édouard recherche un homme qui aurait brandi une épée sur une plage, vendredi soir, blessant deux personnes.

Selon la GRC, les autorités ont été appelées à se rendre, vers 21h30 vendredi, sur une plage de Seacow Pond, au sujet d’un homme portant un masque chirurgical sombre et armé d’une épée qui se serait approché de trois personnes sur la plage.

«Il a attaqué une femme et une personne mineure avant de prendre la fuite à pied. La personne mineure n’a pas subi de blessures graves, mais la femme, âgée de 42 ans, a été grièvement blessée. On ne craint toutefois pas pour sa vie. La troisième personne n’a pas été blessée», a indiqué la GRC dans un communiqué, samedi.

La police a lancé une alerte dans la foulée demandant aux résidents de verrouiller les portes de leur domicile et de rester loin des fenêtres. L’alerte a finalement été annulée quelques heures plus tard, et la police a déclaré qu’«il ne semblait pas y avoir de menace immédiate pour le public», selon ce qu’a rapporté CTV News. Les habitants sont tout de même invités à être vigilants.