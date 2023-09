La diversité de genre «ce n’est pas une mode, ce n’est pas un caprice»

Informer sur la diversité de genre n’est pas une façon d’influencer les jeunes selon une experte.

• À lire aussi: Prof non binaire: «L’histoire m’inquiète beaucoup pour les jeunes et les adultes qui sont en questionnement»

• À lire aussi: Enseignante non binaire: le ministre Drainville et le Centre de services scolaire lancent un appel au calme

• À lire aussi: Prof non binaire: «les commentaires haineux, c’est ça le vrai problème»

• À lire aussi: Prof non binaire: «Mx, c’est juste une formule de politesse»

«Je ne pense pas que c’est quelque chose qu’on va influencer en disant que c’est là et que ça existe, c’est juste que ça vient autoriser les jeunes qui peuvent ne pas être bien dans un genre très stéréotypé» explique Maude Painchaud Major, formatrice en éducation à la sexualité, en entrevue à TVANouvelles.

Aux termes de la controverse soulevée après l’envoi d’une lettre adressée aux parents des élèves de l’école primaire de Richelieu au sujet d’une enseignante non binaire, Mme Painchaud Major fait des clarifications sur les spécificités du genre.

Elle précise d'emblée que le genre de la personne et l’orientation sexuelle sont deux choses très distinctes.

«Une personne trans est toute personne qui ne s’identifie pas selon le sexe qui lui a été assigné à la naissance», définit la spécialiste.

Elle explique que le sexe à la naissance fait référence à la notion indiquée sur le certificat de naissance qui est lié aux organes sexuels.

Une personne non binaire tombera alors sous ce «terme parapluie» de personne trans.

«Une personne non binaire, c’est une personne qui ne s’identifie pas selon la binarité de ce qui est considéré comme les stéréotypes de la féminité et de la masculinité», ajoute Mme Painchaud.

Nouveaux termes, nouvelles tendances?

«Ce n’est pas une mode, ce n’est pas un caprice», affirme Maude Painchaud Major qui ne peut s’empêcher de lâcher un petit rire face à la question.

«Ce n’est pas quelque chose de nouveau, mais effectivement le fait qu’on en parle davantage aujourd’hui, ça permet à des personnes qui ne s’identifiaient pas dans les stéréotypes de la féminité et de masculinité de sortir de ces cadres-là.»

Pour la spécialiste, afficher ces nouvelles notions est quelque chose de positif qui permet à la communauté LGBTQ+ de se dire: «J’ai le droit d’exister, j’ai le droit d’exprimer mon genre».

Deux types de transformations pour les personnes trans

Les personnes trans passent par deux types de transformation pour s’approprier leur genre selon l’experte: l’une dite sociale et une autre dite physique.

La transformation physique comprendra la prise d’hormones et la chirurgie d’affirmation de genre qui correspond à changer les organes sexuels de la personne.

Tandis que la transformation sociale fera référence à la conversion du style vestimentaire, à l’utilisation du maquillage, à la gestion des poils et au changement du prénom et du pronom.

Quelle est cette douleur vécue par les personnes trans?

Maude Painchaud Major précise que ce sentiment de ne pas s’identifier au sexe attribué à la naissance peut être «une source d’anxiété».

«Beaucoup de personnes trans vont vivre de la détresse parce qu’on leur impose une façon d’être et une façon de faire qui ne leur convient pas».

Elle ajoute cependant que ce n’est pas toujours le cas puisque certaines personnes peuvent «vouloir explorer une expression de genre qui n’est pas stéréotypée sans qu’il y ait nécessairement une détresse».

La formatrice en éducation à la sexualité mentionne que plusieurs d’entre eux «qui osent s’exprimer comme ils le souhaitent, souvent ils vont être victimes de discrimination, d’intimidation, de rejet ou on va tout simplement faire passer leur existence sous silence».

La réaction de la population

L’experte sur la question du genre explique qu’il est «correct et normal» que plusieurs se sentent «perdus et qui n’arrivent plus à suivre» face à l’exposition de ces nouvelles notions.

Par contre, elle rétorque que «ce qui n’est pas acceptable, c’est d’aller dans un discours de haine et de mépris comme on l’a observé cette semaine».

La lettre envoyée mercredi aux élèves de l’école de Richelieu qui s’est retrouvée sur les réseaux sociaux a suscité plusieurs réactions et «propos inacceptables» selon le Centre de services scolaires des Hautes-Rivières.

***Voyez l’entrevue intégrale dans la vidéo ci-dessus***