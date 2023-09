Le chanteur du groupe Smash Mouth, Steve Harwell, entre en soins palliatifs

Le chanteur du populaire groupe rock Smash Mouth, Steve Harwell, est atteint depuis plusieurs années de nombreux problèmes de santé et serait maintenant en soins palliatifs.

C’est ce que rapporte CBS News, citant le gérant de l’artiste, Robert Hayes, qui confirme que M. Harwell reçoit des soins de fin de vie chez lui.

«Mon seul commentaire additionnel serait que j’espère que les gens vont respecter Steve et la vie privée de sa famille durant ces moments difficiles», indique le représentant de M. Harwell.

Selon TMZ, le chanteur aurait reçu la visite de ses proches au cours des trois derniers jours afin de leur dire un dernier au revoir.

Âgé de 56 ans, Steve Harwell est connu principalement pour les chansons cultes «All Star», «I’m a Believer» et «Walking on the Sun» se son groupe Smash Mouth, qu’il a cofondé en 1994.

Il était aux prises avec des problèmes de santé depuis de nombreuses années, dont une cardiomyopathie diagnostiquée en 2013, pour laquelle il a été hospitalisé en 2017, ainsi qu’une défaillance du foie.