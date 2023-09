L'Ukraine dit avoir abattu 22 drones russes dans la région d'Odessa

L'Armée de l'air ukrainienne a déclaré dimanche avoir abattu 22 drones russes dans la région d'Odessa, dans le sud du pays.

«Dans la nuit du 3 septembre 2023, les occupants russes ont lancé plusieurs vagues d'attaques de drones "Shahed-136/131" depuis le sud et le sud-est», a écrit l'Armée de l'air ukrainienne sur Telegram, ajoutant que 22 drones avaient été détruits sur un total de 25 lancés.

Suivant la fin en juillet de l'accord qui permettait à l'Ukraine d'exporter en sécurité ses céréales via la mer Noire, la Russie a multiplié les attaques contre les régions d'Odessa et de Mykolaïv, dans le sud ukrainien, où se trouvent des ports et autres infrastructures capitales pour ce commerce.

En août, un premier cargo passé par la mer Noire a rallié Istanbul, en Turquie, malgré l'obstruction russe.

Et samedi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que deux nouveaux navires étaient passés par le «couloir céréalier temporaire en mer Noire» ménagé par son pays.