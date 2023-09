Taïwan sous la menace du puissant typhon Haikui

Des milliers de personnes ont été évacuées à Taïwan en prévision de l'arrivée dimanche du typhon Haikui, le premier à s'abattre directement sur l'île depuis quatre ans.

Haikui, qui apporte de fortes pluies sur l'île depuis dimanche matin, doit toucher terre vers 17h00 (09h00 GMT) à Taitung, dans une région montagneuse de l'est, selon le Bureau météorologique central de Taïwan.

Le typhon «devrait représenter une menace considérable pour la plupart des régions de Taïwan avec du vent, de la pluie et des vagues», a averti au cours d'une conférence de presse le directeur adjoint du Bureau météorologique, Fong Chin-tzu.

Selon le Bureau météorologique, Haikui traversera le sud de l'île d'est en ouest dimanche soir avant de s'éloigner au-dessus du détroit de Taïwan d'ici lundi matin, en direction de la Chine continentale.

Le typhon, accompagné de vents soutenus de 154 km/h avec des rafales de 190 km/h, a entraîné l'évacuation d'environ 2800 personnes, pour la plupart dans le comté montagneux de Hualien, à côté de Taitung, selon les autorités.

Plus de 200 vols intérieurs ont été annulés dimanche, et les commerces ont fermé dans la plupart des régions de l'est et du sud de l'île.

«Je rappelle à la population qu'il faut se préparer au typhon, veiller à sa sécurité, éviter les sorties et les activités dangereuses», a déclaré la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen.

Voile blanc

Les rues de Hualien étaient désertes dimanche matin, battues par une pluie incessante. Dans un port de pêche du comté de Yilan (nord-est), d'énormes vagues s'abattaient sur le rivage.

Dans le comté de Taitung, les vents violents et la pluie diluvienne ont plongé le paysage dans une sorte de voile blanc, sans aucune visibilité.

«J'avais presque oublié ce que c'était que d'être dans un typhon. Quelle violence ce vent!», s'exclame Huang Jun-tong, un restaurateur, en s'assurant que son établissement est bien calfeutré. «Et pourtant hier tout était si calme, on n'avait pas l'impression qu'un typhon approchait».

«Je pense que cette fois, c'est du sérieux», opine Chang Jhi-ming, un mécanicien de 58 ans. «Ça ne fait que commencer, le vent vient juste d'arriver et on peut déjà voir des arbres en train de tomber».

L'armée a mobilisé soldats et équipements, tels que des véhicules amphibies et des bateaux gonflables, dans les zones de l'île où les dégâts les plus importants sont redoutés.

Mais Haikui devrait être moins puissant que Saola, qui avait déclenché l'alerte maximale à Hong Kong et dans le sud de la Chine avant de se dégrader en tempête tropicale samedi.

La dernière tempête majeure à avoir frappé l'île est le typhon Bailu, qui avait fait un mort en 2019.