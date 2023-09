300 millions de litres de vin seront «détruits» pour 216 M$ en France

La France est sur le point de détruire 80 millions de gallons (302,8 millions de litres) de vin au coût de 216 millions $ afin d’aider les producteurs qui doivent composer avec des surplus importants.

Alors que de moins en moins de personnes consomment du vin et qu’il coûte de plus en plus cher d’en produire en raison notamment des conditions météorologiques extrêmes, plusieurs régions de France, comme notamment Bordeaux, produisent trop de vin et ne peuvent vendre leurs surplus à des prix assez bas pour faire un profit, rapporte le Washington Post.

L’Union européenne a d’abord octroyé 172 millions de dollars à la France afin d’aider les vignobles, et le gouvernement français a ensuite octroyé des sommes supplémentaires la semaine dernière.

Les producteurs utiliseront ces fonds pour convertir leur vin en alcool pur qui pourra être utilisé pour d’autres produits comme des parfums ou des produits de nettoyage.

Le ministre de l’Agriculture Marc Fesneau indique à l’Agence France-Presse (AFP) que l’argent «servira à arrêter la chute des prix tout en faisant en sorte que les producteurs trouvent de nouvelles sources de revenus.»

Chaque Français consommait en moyenne 136 litres de vin par année en 1926, mais se chiffre est aujourd’hui de seulement 40 litres.

Selon la professeure de sciences politiques à l’Université du New Hampshire, Elizabeth Carter, la surproduction de vin n’est pas un nouveau problème.

«Je ne suis même pas un peu surprise que la France veuille détruire son surplus pour augmenter les prix en limitant la quantité, dit-elle. C’est un problème auquel ils font face depuis le 19e siècle.»

La problématique a toutefois été exacerbée au cours des dernières années, notamment en raison de la pandémie et de l’augmentation des prix de l’énergie liée à la guerre en Ukraine, notamment, rapporte l’AFP.