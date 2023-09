Découvrez 7 destinations voyage à visiter en automne

Moins de touristes, tarifs réduits, températures agréables, plus de choix, moins de stress : l’automne est l’une des meilleures périodes pour partir en voyage pour une foule de raisons.

S’il est moins facile pour certains de voyager à cette période en raison du retour à l’école ou au travail, les avantages sont pourtant nombreux.

Selon CNN Travel, les tarifs moyens vers l'Europe sont en baisse de 31 % par rapport à l'été. Une baisse de près de 330$ par billet.

Voici les destinations intéressantes pour l’automne, selon les experts interrogés.

1- Italie

AFP

Cet été, le nombre de voyageurs visitant l'Italie a battu tous les records. Si vous souhaitez visiter l’Italie, l’automne est moins stressant pour le faire.

Les experts suggèrent de visiter notamment la région du Piémont au moment des vendanges en octobre et novembre. L’expérience culinaire y est exceptionnelle.

2- Parc national de Yellowstone

AFP

Le meilleur moment pour visiter le majestueux parc qui s’étend dans trois États américains est le mois de septembre, selon les experts.

Le parc a accueilli plus de 3 millions de visiteurs l'année dernière. S’il est très visité en été, l’achalandage s’apaise considérablement en automne.

3- Le nord de la Californie

AFP

San Francisco, la Carmel Valley et Big Sur sont à leur meilleur en septembre et octobre, explique le conseiller en voyages Jim Bendt, propriétaire de Pique Travel Design.

«Les mois d'été plus brumeux et sombres de juin se sont dissipés et c'est le meilleur temps de l'année pour profiter de la ville et de la nature de la côte nord», a-t-il expliqué.

4- Lisbonne au Portugal

AFP

Très populaire car abordable pour les voyageurs, le Portugal reste encore plus intéressant en automne.

Moins de foule, moins de touristes, et avec des températures moins chaudes, y voyager en automne y est très agréable. La température de l’eau est aussi encore confortable pour ceux qui aiment se baigner.

Lisbonne qui bouillonne d’activités se trouve à quelques minutes de plusieurs stations balnéaires, dont Estoril et Cascais, en plus des sites historiques qui ne manquent pas.

5- Outer Banks, Caroline du Nord

Outer Banks Visitors Bureau

Les Outer Banks, ces îles-barrières qui s’étendent sur 280 km au large de la Caroline du Nord offrent des paysages à couper le souffle.

L’eau de la mer y est encore chaude et une foule d’événements a lieu, dont les festivals culinaires, de musique et même la tenue d’un marathon.

6- Hawaï

AFP

L’automne est le moment où les touristes sont les moins nombreux à Hawaï. Les prix dans les hôtels, les restaurants et les attractions sont bien moins chers.

Une experte d’Hawaï souligne que les touristes ont avantage à visiter la côte sous le vent (leeward), où le climat est sec et ensoleillé. Toutefois, elle invite aussi les visiteurs à visiter la côte sous le vent (windward) pour y apprécier les nombreuses cascades et les arcs-en-ciel, plus nombreux en automne.

Si Waikiki est un centre urbain très animé, la côte sous le vent d’Oahu est moins développée. Elle renferme des villes pittoresques, de jolies plages sauvages avec des paysages à couper le souffle.

Par ailleurs, la majeure partie de Maui, qui vient de subir des incendies dévastateurs, est ouverte.

West Maui est fermé aux visiteurs, selon une mise à jour du 31 août publiée sur le site Web de l'Autorité touristique d'Hawaï.

7- Afrique du Sud

AFP

En Afrique du Sud, le mois d’octobre est le début du printemps, l’un des meilleurs mois pour y voyager, alors que la saison touristique se déroule plutôt de novembre à février.

Il est possible d’y admirer la faune sauvage, et les baleines, nombreuses à ce moment et des températures très agréables.