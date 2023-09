Abitibi-Témiscamingue: une jeune fille est portée disparue

La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide du public pour retrouver une adolescente disparue à Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, depuis dimanche soir.

Anastasia Montigny, 12 ans, a été vue pour la dernière fois le 3 septembre dernier, vers 17h à Rouyn-Noranda. La SQ a des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

La jeune fille mesure 1,50 m (4 pi 9 po) et pèse 46 kg (100 lb). Elle a les cheveux blonds et les yeux bleus, et porte un chandail en coton ouaté jaune foncé, un pantalon court noir et des sandales bleues.

Toute personne qui apercevrait Anastasia Montigny est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cette personne peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.