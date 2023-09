Alcool au volant: devenu quadriplégique à 17 ans, il veut sensibiliser

À seulement 17 ans, Elliot avait encore toute la vie devant lui lorsque son meilleur ami a choisi de prendre le volant complètement ivre après une soirée bien arrosée, provoquant un violent accident qui a laissé l'adolescent quadriplégique.

Deux ans plus tard, maintenant que justice a été rendue, le jeune homme souhaite sensibiliser d'autres jeunes qui pourraient être tentés de conduire après avoir consommé de l'alcool.

«Moi et mes amis, on consommait beaucoup. On voulait avoir des filles et être populaires. On répétait toujours que la vie était trop courte, donc on voulait tout faire le plus vite possible. Mais maintenant que j'ai perdu mes jambes, je me rends compte à quel point la vie est longue», confie Elliot Jetté, aujourd'hui âgé de 19 ans.

Le soir du 27 novembre 2021, l'adolescent et ses amis, Étienne et Ludovic, étaient déjà fortement intoxiqués quand ils ont décidé de poursuivre la soirée dans un bar de Joliette.

En arrivant sur place, Elliot a décidé d'aller s'étendre sur la banquette arrière de la voiture de son ami où il s'est endormi, complètement ivre.

«À un moment donné, mes amis sont revenus et ils voulaient faire de la vitesse. Je ne me suis rendu compte de rien. Je dormais. Quand je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital et je ne sentais plus rien, ni mes jambes ni mes mains», raconte-t-il.

Facebook de Michael Jetté

Pour Elliot, le verdict était tombé. Les vertèbres C4 et C5 ayant été fracturées au moment de l'impact, il ne pourrait plus jamais marcher.

«Mon fils, il a toujours été fier et propre. Il n'a jamais porté de bavettes, n'a jamais fait de dégâts. Mais du jour au lendemain, il a été condamné à se faire nourrir, [à se faire] laver, demander de l'eau, habiller et même d'avoir des curages pendant toute sa vie», souffle son père, Michael Jetté, la voix brisée par l'émotion.

Victimes collatérales

Ludovic Thibault, 20 ans, a écopé de deux ans et demi de prison après avoir plaidé coupable à des accusations de conduite avec facultés affaiblies et conduite dangereuse causant des lésions vendredi dernier au palais de justice de Joliette. Plein de remords, il s'est présenté à la barre afin de présenter ses excuses et de faire passer un message.

Facebook de Ludovic Thibault

«Ce soir-là, on était des amis qui se croyaient invincibles. Je pensais que ce genre d'histoire se passait juste dans les films. Cette fameuse soirée, je peux affirmer que je n'avais pas les outils que je possède aujourd'hui. Sinon, personne n'aurait pris le véhicule, l'accident ne serait jamais arrivé. Tous les trois, on serait en train de se faire un câlin et de jaser», a-t-il déclaré, la voix brisée par l'émotion.

Le père d’Elliot a quant à lui du mal à se défaire du sentiment d’injustice qui l’habite chaque fois qu’il pose les yeux sur son fils.

«Nous subirons les conséquences de l'accident toute notre vie. Que l'accusé ait été, dès l'accident, libre comme l'air et qu'il puisse un jour tenir ses enfants dans ses bras, c'est injuste. Depuis l'accident, sa mère est morte en dedans. Ce n'est plus la même femme. Cet accident-là a fait beaucoup de victimes», a témoigné le père.

Facebook de Michael Jetté

Sensibilisation

«J'ai ma part de faute là-dedans. Ce n'est pas la première fois que j'embarquais avec un ami qui avait bu ou consommé de la drogue. C'était stupide, on était con», insiste néanmoins Elliot avec beaucoup de lucidité aujourd'hui.

Depuis toujours, il rêvait de travailler en construction. Mais désormais, il a du mal à envisager l'avenir.

«Je voudrais dire aux gens qui pensent prendre le volant quand ils ont bu que ça n'en vaut pas la peine. Regardez tout le mal que ça fait, les dommages collatéraux, toute la peine et la haine que ça engendre. Regardez-moi, ma famille», ajoute Elliot.