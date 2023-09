Californie: elle tente d’embaucher quelqu’un pour tuer son ex-mari

Une femme californienne a été arrêtée pour avoir prétendument tenté d’embaucher quelqu’un afin de tuer son ex-mari et se débarrasser de son corps, le tout pour deux millions de dollars US (2,7 millions $ CA).

Tatyana Remley, 42 ans, a donc été arrêtée samedi lors d’une opération d’infiltration menée par des détectives infiltrés du département du shérif du comté de San Diego, a rapporté CBS News.

Remley aurait fourni des informations aux détectives expliquant comment elle voulait que son mari Mark Remley soit tué et que son corps soit éliminé, en échange de deux millions de dollars US.

Avant son arrestation, la femme vivait une vie de luxure au nord de San Diego, remplie de maisons valant plusieurs millions de dollars et de chevaux de grande valeur.

Lors de la transaction, Remley aurait amené trois armes et l’argent en guise de paiement pour le meurtrier.

Selon des documents de la cour, Remley et son mari s’étaient séparés en mai après s’être mariés en mars 2011. L’ex-femme avait d’ailleurs demandé 15 000$ US par mois de pension alimentaire en contrepartie.

Remley faisait l'objet d'une enquête depuis l’incendie de sa maison le 2 juillet. Lors de l’intervention par les autorités ce jour-là, l’accusée était en possession de trois armes à feu et de munitions, et avait été arrêtée. La cause de l’incendie est encore à trouver.

Une audience préliminaire pour entendre Remley est prévue pour le 16 novembre.