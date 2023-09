Changements climatiques : «on va regarder 2023 en se disant que c’est là que tout a commencé»

La canicule débarque sur le sud du Québec, affirme le météorologue Gilles Brien.

• À lire aussi: Météo au Québec: il fera chaud et humide en ce jour de la fête du Travail

• À lire aussi: L'été 2023 est le 4e plus chaud en France depuis 1900

• À lire aussi: Météo au Québec: du temps chaud et humide pour dimanche

Des températures très chaudes sont attendues dans la province au cours des prochains jours.

«On tombe dans les choses sérieuses ! Aujourd’hui, on a des avertissements de chaleur pratiquement sur tout le Québec, de l’Abitibi jusqu’au Témiscouata, de l’Estrie jusqu’au Saguenay», dit-il.

Gilles Brien prévient que ce sont sept millions de Québécois qui subiront des températures tropicales au cours des prochains jours.

Cependant, pour le météorologue, le déplacement des journées de beau temps est observable depuis une vingtaine d’années.

«On a la chaleur de l’été qui s’étire en septembre, mais maintenant, le mois d’avril, on passe rapidement à des canicules au mois de mai. [...] Là maintenant, c’est en mai qu’on a les températures les plus chaudes. C’est ça qui s’est passé cette année», illustre-t-il.

Pour lui, il est évident que cet été sort de l’ordinaire. Les pluies, les feux de forêt, la qualité de l’air, des canicules partout dans le monde, ce sont tous des événements qui ont marqué l’été.

«Je suis convaincu que dans 20 ans, quand les changements climatiques vont être pire, on va se pencher sur le passé, et on va regarder 2023 en se disant que c’est un peu là que tout a commencé», affirme Gilles Brien.

«Il y a quelque chose qui s’est passé cette année», continue-t-il.

Il évoque même la possibilité de battre un record de température au Québec au cours des prochains jours.

*Voyez son entrevue complète dans la vidéo ci-dessus*