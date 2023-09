Changements climatiques: des impacts sur les assurances?

Après les feux de forêt, le Québec a connu une période d’inondations et de pluies diluviennes. Même si la météo n’est pas du ressort de la population, mais bien de Mère Nature, les changements climatiques pourraient avoir des impacts sur les assurances.

Le mois de juillet a particulièrement été pluvieux sur le sud de la province, alors que plusieurs records historiques ont été battus.

Des experts disent qu’il pourrait y avoir une augmentation des primes en raison de l’instabilité climatique.

«La France a le système le plus efficace, c’est vers ça que le gouvernement fédéral veut aller tranquillement», explique Louis Cyr, courtier en assurances. «Le gouvernement là-bas décrète aux assureurs quelles primes ils peuvent charger et à ce moment, les assureurs n’ont plus le droit de ne pas couvrir les catastrophes et tout est couvert pour tout le monde.»

Les assureurs pourraient également augmenter leurs exigences pour assurer un individu contre les inondations, comme s’assurer que ce dernier a un clapet antiretour, avoir une pompe supplémentaire.