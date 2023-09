Le politicien américain, âgé de 81 ans, a «figé sur place» lors d’une apparition publique le mois dernier, le débat concernant un âge limite qui pourrait être imposé aux politiciens refait surface.

• À lire aussi: Mitch McConnell jugé apte au travail malgré deux moments d'absence

• À lire aussi: Mitch McConnell est-il encore apte? Voyez l’analyse d’un docteur

• À lire aussi: Mitch McConnell fige une nouvelle fois en public

Les panélistes de l’émission «La Joute» sont divisés sur la question.

L’ancien ministre libéral Gaétan Barrette est d’avis qu’un âge limite pourrait être bénéfique.

«C’est une question de responsabilité, dit-il. Il arrive un moment où il y a un risque et en politique ça devient aussi une question de gestion de risque. Ronald Reagan, à 78 ans, ça faisait au moins 3, 4 ou 5 ans qu’il n’était plus là. C’est documenté et il occupait le poste de président des États-Unis.

«À un moment donné, l’âge sert à ça, c’est d’agir selon le risque, ajoute-t-il. Moi je suis en faveur [d’une limite d’âge].»

De son côté, l’analyste politique Yasmine Abdelfadel s’oppose à l’idée.

«Non, je ne pense pas qu’il faille mettre une limite d’âge aux politiciens, affirme-t-elle. Je pense que la population a le pouvoir démocratique de déterminer si la personne est apte à diriger.»

«Je pense qu’un bon entre-deux serait d’avoir un test des capacités cognitives à partir d’un certain âge, continue-t-elle. Tu veux te présenter en politique à plus de 70 ans, tu dois passer un test.»

Le chroniqueur politique Mathieu Bock-Côté abonde dans le même sens.

«Je suis contre ces limites-là, soutient-il. Je pense qu’il faut y aller au cas par cas. Je ne veux pas discriminer sur l’âge, je veux simplement m’assurer que les gens qui sont au pouvoir ne soient pas séniles, et pour ça je mise sur le sens commun.»

M. Barrette avance cependant qu’une limite d’âge pourrait agir comme «police d’assurance».

«Le problème de ça, c’est à partir du moment où on sait que 30% des gens commencent à avoir des signes à partir de 70 ans, tu mets le taux de symptomatologie à quelle hauteur pour dire qu’on ne se présente pas en politique, s’exclame-t-il. Ça déplace le problème qui demeure entier. La limite, elle, c’est comme une police d’assurance, comme 80 ans par exemple, ça pourrait être une limite.»

Voyez l’échange des panélistes dans la vidéo ci-dessus