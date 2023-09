Élection partielle dans Jean-Talon : les priorités des électeurs

Les principaux candidats de la circonscription Jean-Talon ont amorcé leur porte-à-porte en vue de l’élection partielle du 2 octobre.

Notre journaliste Alain Laforest est allé à la rencontre des électeurs afin de connaître leurs priorités.

Ce sont plus de 46 000 électeurs inscrits qui devront élire leur prochain représentant à peine un an après l’élection générale.

Les préoccupations des électeurs gravitent principalement autour des thématiques du coût de la vie et du logement.

Cédric Herman N’Guessan, gérant de l’épicerie «Les goûts du monde», semble partager l’avis de bien des résidents de la circonscription cosmopolite de Jean-Talon.

«Le coût de la vie et le transport en commun. Avec les [prix des] loyers qui grimpent incessamment d’année en année, ça devient quasiment invivable», déclare-t-il.

«On parle dans certains quartiers, dont Notre-Dame-de-Foy, où les appartements ne sont pas toujours les plus salubres peuvent atteindre 1200$ non chauffé, non éclairé», soutient Cindy-Lee McKenzie, chez Ressource Espace Familles.

«Ça devient impossible de vivre dans Jean-Talon», disent certains.

Pour plusieurs, le troisième lien ne sera pas un enjeu électoral.