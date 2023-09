Elle donne naissance à 48 ans : «la grossesse tardive n’est pas assez valorisée»

Charlyne Ratté nous accueille dans sa maison avec son bébé «miracle» Margot, âgée de deux mois, dans ses bras. Elle a l’air épanouie. Pour elle la maternité à 48 ans c’est «exceptionnel.

Charlyne et son conjoint ont décidé d’embarquer à nouveau dans l’aventure de la grossesse à 38 ans, un parcours qui a été cahoteux.

Ils ont dû passer par la procréation assistée. Ils ont essuyé de nombreux échecs, mais, près de dix ans après le début des démarches, Charlyne a pu annoncer une grossesse à ses proches.

«Margot c’était vraiment le bébé de la dernière chance. C’était le dernier essai», explique-t-elle.

Un événement heureux pour leur famille, mais qui a causé la surprise chez de nombreuses personnes. La copropriétaire de l’entreprise Pneus Ratté a aussi dû affronter les jugements.

« Je crois qu’il y a encore beaucoup de tabous à ce sujet-là. J’ai moi-même entendu des choses que je ne révélerais même pas, que je trouve inappropriées», dit-elle.

Elle n’a pas non plus de bons souvenirs de son suivi médical.

«Moi, je n’ai pas senti énormément de support [...] Du support en général. Même au niveau médical, le support n’est pas... En fait, il y a beaucoup de mises en garde. Au lieu de la bienveillance, c’est de la mise en garde, c’est ça que moi j’ai senti et que j’ai vécu. Donc, il faut être fait solide», raconte-t-elle.

Charlyne est habituée de marcher à contre-courant dans la société et d’y faire sa place. Avec son frère, ils ont agrandi l’entreprise de pneus et mécaniques de leur père. Pneus Ratté compte aujourd’hui 23 points de service.

Elle veut encore une fois paver le chemin aux femmes, surtout à celles qui rêvent d’un enfant même après 40 ans.

«Je pense que la grossesse tardive n’est pas assez valorisée», croit Charlyne Ratté.

Elle trouve cela dommage, car les femmes sont souvent plus confiantes et dans une situation financière plus stable que dans la vingtaine.

« Moi, j’envisage ma retraite à 60 ans avec Margot qui va en avoir 12. Elle va avoir une maman à la maison, on va voyager. On va faire plein d’activité. Elle a une maman pas stressée. Il y a plein d’avantages », souligne-t-elle.